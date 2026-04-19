Španski premijer Pedro Sančez pozvao je na hitnu reformu i obnovu Ujedinjenih nacija i multilateralnog sistema.

Sančez je na 6. Sastanku u odbranu demokratije održanom u Barseloni, kojem su prisustvovali progresivni lideri iz više od 15 zemalja, upozorio na napade na multilateralni poredak i opasnu normalizaciju upotrebe sile, ističući da demokratija ne sme da bude shvaćena kao nešto što se podrazumeva, preneo je RTVE.

On je naveo da odgovor na takve izazove ne sme da bude samo defanzivan, već da je potrebno da se aktivno jačaju demokratske institucije i vrednosti.

Skupu su prisustvovali, predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva, predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum, predsednik Kolumbije Gustavo Petro i predsednik Urugvaja, Jamandu Orsi.

Po dolasku na samit, Petro je rekao da bi događaj trebalo da se posmatra kao alternativu svetu, naglasivši da skup nije usmeren protiv predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum rekla je da ne postoji diplomatska kriza između Meksika i Španije, uprkos ranijim nesuglasicama u bilateralnim odnosima.

Ona je naglasila da je važno priznati značaj autohtonih naroda za meksičku naciju.

Samit se održava u okviru Globalne progresivne mobilizacije, događaja koji organizuju Socijalistička internacionala, Partija evropskih socijalista i Progresivna alijansa, a očekuje se učešće više od 3.000 predstavnika i članova više od sto političkih stranaka iz celog sveta.