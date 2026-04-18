Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusija pozitivno gleda na mogućnost nastavka pregovora sa Ukrajinom u Istanbulu.

„Pozitivno gledamo na mogućnost nastavka pregovora u Istanbulu“, rekao je Lavrov kao odgovor na pitanje agencije Anadolija tokom 5. Diplomatskog foruma u ​​Antaliji o izgledima za nastavak mirovnih pregovora i ulozi Turske kao posrednika.

Lavrov je naglasio da nastavak pregovora trenutno nije „prioritet broj jedan“ za Moskvu, napominjući da ruska strana nikada nije nametala pregovore.

„Uvek smo pretpostavljali da ćemo biti spremni ako je druga strana spremna, uprkos veoma lošim iskustvima sa ukrajinskim kolegama sa kojima smo pregovarali“, rekao je on.

Podsećanje na prethodne pregovore

Ruski ministar je podsetio na ranije pregovore sa ukrajinskom stranom u Istanbulu u aprilu 2022. godine, kao i na tri runde mirovnih pregovora održanih u tom gradu sredinom 2025. godine. Dodao je da Rusija ne izbegava dijalog.

„Kada neko bude spreman, neka iznese predlog. Videćemo da li je trenutak pravi, da li je lokacija pogodna i kakav je dnevni red“, rekao je Lavrov.

Rusija i Ukrajina su prošle godine u Istanbulu održale tri runde obnovljenih mirovnih pregovora – 16. maja, 2. juna i 23. jula – što je dovelo do razmene ratnih zarobljenika velikih razmera i izrade memoranduma u ​​kojem su izložene pozicije obe strane o mogućem mirovnom sporazumu.

Uz posredovanje Sjedinjenih Država, Moskva i Kijev su ranije ove godine održali tri runde pregovora, 23. i 24. januara, 4. i 5. februara i 17. i 18. februara. Prve dve runde su održane u Abu Dabiju, dok je treća organizovana u Ženevi.

Od tada su pregovori u zastoju, a Moskva i Kijev pripisuju prekid mirovnog procesa preusmeravanju pažnje Sjedinjenih Američkih Država na Iran.