Novi detalji krvavog napada u Kijevu šokirali su javnost.

Muškarac koji je iz automatske puške otvorio vatru u Golosejevskom okrugu, pri čemu je ubio više civila, rođen je u Moskvi i imao je ukrajinsko državljanstvo, saopštio je generalni tužitelj Ruslan Kravčenko u objavi na Telegramu.

Napadač, kojeg je policija ubila tokom pokušaja hapšenja u supermarketu, identifiikovan je kao Dmitrij Vasiljevič Vasilčenkov (58), koji je živeo upravo u tom delu grada.

Prethodno je živeo u Bakhmutu u Donjeckom regionu, prenosi Unian.

Dodatne informacije izneo je novinar Vitalij Glagola, koji tvrdi da se Vasilčenkov pojavljivao u ruskim javnim grupama na društvenim mrežama i da je govorio o donacijama Rusiji.

- Takođe sam utvrdio da je služio u ruskoj vojnoj jedinici broj 30274. Posebno sam pronašao njegovu fotografiju na društvenim mrežama, gdje je slikan u uniformi sa činom potpukovnika ruske vojske. Postoje dokazi o dvojnom ruskom i ukrajinskom državljanstvu - izjavio je Glagola.

Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko ranije je opisao dramatičnu akciju policije tokom koje je napadač ubjen.

- Specijalne snage KORD-a Nacionalne policije upale su u prodavnicu u kojoj se nalazio napadač.

pokušaja hapšenja. Broj žrtava u napadu se razjašnjava. Imam mrtvih i ranjenih - rekao je Klimenko u objavi na Telegramu.

Prema dostupnim informacijama, napad je počeo na ulici u kijevskom naselju Demivka, gdje je muškarac pucao na prolaznike, a potom ušao u supermarket i uzeo taoce.

Lokalni mediji prenose i da je neposredno pre pucnjave zapalio svoj stan u istom delu grada.