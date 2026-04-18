Slušaj vest

Iranska Revolucionarna garda naredila je brodovima da ostanu usidreni u Persijskom zalivu posle zatvaranja Ormuskog moreuza.

Približavanje moreuzu smatraće se saradnjom sa „neprijateljem“, saopštila je mornarica IRGC-a u saopštenju koje su preneli iranski državni mediji.

Takođe je dodato da izjave Donalda Trampa o moreuzu „nemaju nikakvu validnost“.

Ova naredba dolazi pošto je Iran jutros povukao svoju odluku o kratkotrajnom ponovnom otvaranju plovnog puta.

Iransko rukovodstvo ponovilo je stav da brodovi moraju da plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz, pošto je ta ključna pomorska ruta ponovo zatvorena.

Iran je, kako se navodi u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, odlučan da sprovodi nadzor i kontrolu nad saobraćajem kroz Ormuski moreuz "dok se rat definitivno ne okonča" i ne postigne trajni mir u regionu, prenosi Rojters.

U saopštenju, koje je prenela iranska državna agencija Fars, navodi se da će to uključivati prikupljanje potpunih podataka o brodovima, izdavanje dozvola za prolaz i naplatu troškova vezanih za bezbednost, sigurnost i zaštitu životne sredine.

U sastavu Saveta su, između ostalih, predsednik Irana Masud Pezeškijan, vojni vrh i komandanti Revolucionarne garde, kao i ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je ranije mogućnost da brodovi plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz.