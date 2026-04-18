HEZBOLAH POSTAVIO PET ZAHTEVA ZA PRODUŽETAK PRIMIRJA SA IZRAELOM: Naši borci će ostati na terenu sa "prstima na obaraču“, ne verujemo neprijatelju!
Hezbolah, grupa koju podržava Iran, saopštila je da desetodnevno primirje između Izraela i Libana „nema praktično značenje“.
U objavi na Telegramu, rekli su da je „uvredljivo“ to što Sjedinjene Države, koje su objavile sporazum, „govore u ime libanske vlade iako svi znaju da se libanska vlada nije sastala niti se složila sa ovom izjavom“.
Takođe su dodali da će njihovi borci „ostati na terenu sa prstima na obaraču“ kako bi odgovorili na svako kršenje primirja, koje je stupilo na snagu u četvrtak, „jer ne veruju neprijatelju“.
Grupa navodi da je sledeći korak ispunjavanje „pet tačaka“:
1. Trajni prekid napada na celu teritoriju Libana iz vazduha, kopna i mora
2. Povlačenje izraelskih snaga sa okupiranih teritorija ka granicama
3. Oslobađanje zatvorenika
4. Povratak stanovnika u njihova sela i gradove do granice
5. Rekonstrukcija uz arapsku i međunarodnu podršku
„Hezbolah je otvoren za punu saradnju sa vlastima u Libanu“, dodaje se.
Kurir.rs/Agencije