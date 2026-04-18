Ormuski moreuz će ostati zatvoren dok Sjedinjene Države ne ukinu blokadu iranskih luka, objavila je Iranska revolucionarna garda preko državnih medija.

To je jedna od najvažnijih pomorskih ruta na svetu kroz koju prolazi značajan deo globalne trgovine energijom.

Odluka dolazi pošto je mornarica upozorila sve brodove da ostanu usidreni u blizini moreuza, naglašavajući da će svaki pokušaj približavanja biti smatran saradnjom sa „neprijateljem“. Ovo dodatno pojačava tenzije u regionu i povećava rizik za međunarodni pomorski saobraćaj.

Ormuski moreuz

Ormuski moreuz je bio zatvoren tokom većeg dela sukoba, ali ga je Iran nakratko ponovo otvorio dan ranije pre nego što je povukao odluku. Takve iznenadne promene dodatno destabilizuju tržišta i komplikuju planiranje globalnih lanaca snabdevanja.

Dugotrajno zatvaranje moreuza imalo bi ozbiljne posledice po globalno tržište nafte i tečnog prirodnog gasa, jer oko petine ukupne svetske ponude ovih goriva prolazi kroz prolaz. Cene su ranije naglo pale nakon objave o ponovnom otvaranju moreuza i ostale su relativno niske otkako je stupio na snagu dvonedeljni sporazum o prekidu vatre između Sjedinjenih Država i Irana.

Uprkos povremenim zatišjima, globalno tržište je već pretrpelo značajne gubitke. Prema podacima Rojtersa i procenama analitičara, od početka sukoba izgubljeno je više od 50 milijardi dolara sirove nafte.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaDRAMA U ORMUZU! Indija se oglasila: Dva broda pod našom zastavom napadnuta prilikom pokušaja prolaska kroz moreuz
ap-301215.jpg
Planeta"OSTANITE USIDRENI": Iranska garda naredila brodovima da ne plove Ormuskim moreuzom! "Trampove izjave nemaju nikakvu validnost"!
x AP Information Technician Second .jpg
PlanetaTAKSE ZA ORMUZ: Iran insistira da brodovi plaćaju za prolaz kroz moreuz
profimedia0111323136-iran.jpg
PlanetaIRAN ODUSTAO OD PREGOVORA! Amerikanci: Rat bi mogao da se nastavi! Iranska mornarica PUCALA na indijske brodove u Ormuskom moreuzu! (VIDEO, FOTO)
Ormuski moreuz nafta barel
PlanetaTRAMP: Iran objavio da je Ormuski moreuz potpuno otvoren i spreman za poslovanje
Donald Tramp Iran rat Ormuski moreuz
PlanetaPRVI PUTNIČKI BROD PROŠAO KROZ ORMUSKI MOREUZ OD POČETKA RATA: Kruzer pod malteškom zastavom isplovio iz Dubaija, bio usidren 47 dana
Kruzer
PlanetaNADOKNADA ZA PLOVIDBU: Iran planira da naplaćuje brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz
ap-301215.jpg
PlanetaOVO SU TRI USLOVA IRANA ZA SLOBODAN PROLAZ KROZ ORMUSKI MOREUZ: Brodovima će biti dozvoljeno da koriste samo rute koje odredi Teheran
profimedia-0429796602.jpg