OVO ĆE RAZBESNETI TRAMPA! Iranska garda: Ormuski moreuz će ostati zatvoren dok Amerika ne ukine blokadu naših luka!
Ormuski moreuz će ostati zatvoren dok Sjedinjene Države ne ukinu blokadu iranskih luka, objavila je Iranska revolucionarna garda preko državnih medija.
To je jedna od najvažnijih pomorskih ruta na svetu kroz koju prolazi značajan deo globalne trgovine energijom.
Odluka dolazi pošto je mornarica upozorila sve brodove da ostanu usidreni u blizini moreuza, naglašavajući da će svaki pokušaj približavanja biti smatran saradnjom sa „neprijateljem“. Ovo dodatno pojačava tenzije u regionu i povećava rizik za međunarodni pomorski saobraćaj.
Ormuski moreuz je bio zatvoren tokom većeg dela sukoba, ali ga je Iran nakratko ponovo otvorio dan ranije pre nego što je povukao odluku. Takve iznenadne promene dodatno destabilizuju tržišta i komplikuju planiranje globalnih lanaca snabdevanja.
Dugotrajno zatvaranje moreuza imalo bi ozbiljne posledice po globalno tržište nafte i tečnog prirodnog gasa, jer oko petine ukupne svetske ponude ovih goriva prolazi kroz prolaz. Cene su ranije naglo pale nakon objave o ponovnom otvaranju moreuza i ostale su relativno niske otkako je stupio na snagu dvonedeljni sporazum o prekidu vatre između Sjedinjenih Država i Irana.
Uprkos povremenim zatišjima, globalno tržište je već pretrpelo značajne gubitke. Prema podacima Rojtersa i procenama analitičara, od početka sukoba izgubljeno je više od 50 milijardi dolara sirove nafte.
Kurir.rs/Rojters