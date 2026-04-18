Džon Brenan pridružio se sve glasnijim pozivima da se predsednik smeni

Džon Brenan, bivši direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA)pridružio se sve glasnijim pozivima da se predsednik smeni sa funkcije uz obrazloženje da nije sposoban za posao, tvrdeći da je 25. amandman Ustava SAD, koji se odnosi na prinudno uklanjanje sa dužnosti, "pisan imajući Donalda Trampa na umu".

Brenan, koji je bio na čelu obaveštajne agencije tokom predsedništva Baraka Obame, rekao je da Trampove nedavne nestabilne izjave o uništenju iranske civilizacije i opasnost koju predstavlja po mnoge živote opravdavaju njegovo uklanjanje iz Ovalnog kabineta.

"Ova osoba je očigledno van kontrole. Mislim da je 25. amandman pisan imajući Donalda Trampa na umu", rekao je Brenan, prenosi britanski The Guardian.

Brenan je dodao da je Tramp preveliki rizik da bi mu se dozvolilo da nastavi da bude vrhovni komandant, sa ogromnom vatrenom moći na raspolaganju, uključujući i američki nuklearni arsenal.

Komentari bivšeg direktora CIA stavljaju ga u središte rastuće debate o Trampovoj odluci da krene u rat protiv Irana i njegovim sve nasilnijim pretnjama masovnim uništenjem te zemlje.

Predsednik SAD je 7. aprila upozorio da će "cela civilizacija Irana nestati večeras" ako iranski režim ne ispuni njegov ultimatum, pretnju za koju Brenan kaže da nagoveštava mogućnost upotrebe nuklearnog oružja.

Kako je Tramp pojačavao agresivnu i vulgarnu retoriku, sve veći broj demokrata odgovorio je pozivima da se aktivira 25. amandamanUstava SAD.

Ova mera je ugrađena u Ustav SAD 1967. godine i omogućava potpredsedniku i većini kabineta da uklone predsednika uz obrazloženje da je "nesposoban da obavlja ovlašćenja i dužnosti svoje funkcije".

Prema poslednjem prebrojavanju NBC News, više od 70 demokrata u Kongresu pozvalo je na primenu ovog amandmana.

Šanse da se to zaista i dogodi gotovo su nikakve, s obzirom na čvrstu lojalnost koju Trampu i dalje iskazuju njegov potpredsednik Džej Di Vens i čitav njegov kabinet. Ipak, zabrinutost zbog Trampovog sve oštrijeg jezika i distopijskih pretnji verovatno će potrajati, s obzirom na neuspeh mirovnih pregovora između SAD i Irana, kao i mogućnost obnove neprijateljstava.

Brenanovi komentari su bili posebno upečatljivi s obzirom na to da je on pod aktivnom istragom Trampovog Ministarstva pravde SAD kao deo predsednikove osvete protiv njegovih navodnih neprijatelja. Pod pritiskom Bele kuće, Ministarstvo pravde je u julu stavilo Brenana i bivšeg direktora FBI Džejmsa Komija pod krivičnu istragu.

Dva meseca kasnije, Komi je optužen po dve tačke optužnice da je lagao Kongresu tokom svedočenja 2020. godine u vezi sa istragom o mešanju Rusije u izbore. Sudija je odbacio tu optužbu.

Smatra se da je istraga protiv Brenana u toku. U martu je predsednik Odbora za pravosuđe Predstavničkog doma, Trampov saveznik Džim Džordan, tvrdio da se istraga "ubrzava".

Šta je 25. amandman?

Ovaj amandman je dodat Ustavu SAD 1967. godine kako bi se razjasnio postupak u slučaju da predsednik ili potpredsednik nije u mogućnosti da obavlja funkciju zbog smrti, ostavke ili bolesti.

Iako se o predsedničkoj nesposobnosti dugo raspravljalo, usvajanje amandmana je ubrzano atentatom na predsednika Džona F. Kenedija u novembru 1963. godine.

Amandman se sastoji od četiri dela. Prvi omogućava potpredsedniku da preuzme funkciju ako predsednik umre ili podnese ostavku. Drugi reguliše imenovanje novog potpredsednika, a treći omogućava privremeni i dobrovoljni prenos vlasti. Treći deo su već koristili, na primer, predsednici Džordž V. Buš 2002. i 2007. godine i predsednik Bajden 2021. godine, dok su bili pod anestezijom za kolonoskopiju.

Novi pozivi za Trampovu smenu zasnivaju se na Članu 4, koji predviđa smenu ako predsednik „nije u mogućnosti da obavlja ovlašćenja i dužnosti svoje funkcije“. U tom slučaju, potpredsednik i većina kabineta, ili neko drugo telo koje odredi Kongres, mogu proglasiti predsednika nesposobnim, a potpredsednik tada postaje vršilac dužnosti predsednika. Ovaj član nikada nije primenjen.