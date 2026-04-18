PROTESTI U JERUSALIMU: Siti smo beskrajnih ratova i ove vlade!
Na antivladinom protestu u Jerusalimu, neki građani su izrazili svoje nezadovoljstvo trenutnom politikom izraelskog rukovodstva.
Jedan demonstrant je otvoreno kritikovao premijera Benjamina Netanjahua zbog, kako je izjavio, pokretanja sukoba za koje je smatrao da su nepotrebni.
„Siti smo fašizma, siti smo korupcije, siti smo beskrajnih ratova i definitivno smo siti ove vlade“, rekao je demonstrant, izražavajući frustraciju dela javnosti dugoročnim sukobima i političkom situacijom u zemlji.
Sagovornik je takođe ocenio da je Izrael „previše militarizovana“ država, dodajući da su raniji ratovi često bili nametnuti okolnostima, ali da je poslednjih godina u sukobe ulazio po izboru.
„U prošlosti smo bili primorani da ratujemo. Poslednje tri godine smo svedoci jednog izbornog rata za drugim. Pokušavamo da sve rešimo vojnom silom. To ne može da funkcioniše“, rekao je on.
Premijer Benjamin Netanjahu suočiće se sa opštim izborima u Izraeluu oktobru, što bi moglo dodatno pojačati političke tenzije i otvoriti vrata debati o pravcu bezbednosne i spoljne politike zemlje.
