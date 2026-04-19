OBJAVLJENI SNIMCI ZASTRAŠUJUĆEG RUSKOG UDARA! "Šahedi" se obrušili na grad, ubijen tinejdžer (16), ima ranjenih, kuće i vozila u plamenu (FOTO/VIDEO)
Prema rečima Dmitra Brižinskog, šefa gradske vojne uprave Černihiva, u napadima je oštećeno sedam kuća, od kojih su tri potpuno izgorele. Pogođeni su i obrazovna ustanova, jedna administrativna zgrada, napuštena medicinska ustanova i dva vozila.
Žrtva napada je tinejdžer (16), dok su četiri odrasle osobe - tri žene i jedan muškarac - zadobili povrede. Tri žene starosti 49, 54 i 86 godina hospitalizovane su zbog akutne stresne reakcije i lakših povreda.
Ukrajinske vlasti navode da je u napadu pogođeno više lokacija u različitim delovima grada, čime se nastavlja niz udara na civile i civilnu infrastrukturu u regionu.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su tokom masovnog noćnog napada oborena ili ometena 203 ruska drona. Ukupno je lansirano 236 dronova različitih tipova, uključujući oko 150 dronova "šaheda", kao i "gerberi" i "italmasi".
Dronovi su lansirani iz više pravaca, uključujući Kursku oblast, Brjansku oblast i Krim. Prema podacima vazduhoplovstva, 32 drona su pogodila ciljeve na 18 lokacija, dok su ostaci oborenih letelica pali na još osam mesta.
Ovaj napad dolazi nakon pojačanih udara dan ranije, kada su korišćeni FPV dronovi i borbeni UAV dronovi protiv civilnih ciljeva, uključujući napad na putnički minibus u Nikopoljskoj oblasti u kojem je povređen 14-godišnji dečak, kao i udar na vatrogasnu stanicu u Sumskoj oblasti.
Černihiv je i ranije bio meta napada - samo dan ranije pogođen je energetski objekat, zbog čega je oko 380.000 stanovnika ostalo bez struje. Vlasti i hitne službe i dalje su u stanju visoke pripravnosti zbog nastavka napada na sever i istok Ukrajine.