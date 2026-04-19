Slušaj vest

Bugarskau nedelju glasa na parlamentarnim izborima koji su osmi po redu u poslednjih pet godina, dok ankete kao jasnog favorita izdvajaju bivšeg predsednika Rumena Radeva, koji se opisuje kao proruski orijentisan političar.

On je obećao da će zaustaviti ciklus slabih i kratkotrajnih vlada i suzbiti široko rasprostranjenu korupciju.

Obećanja o stabilnosti u zemlji i političkom zaokretu

Radev, evroskeptik i bivši vojni pilot koji se protivi vojnoj pomoći Ukrajini, podneo je ostavku na predsedničku funkciju u januaru kako bi učestvovao na izborima. Izbori su usledili posle masovnih protesta koji su u decembru doveli do pada prethodne vlade.

Njegovu kampanju podržavaju snažno prisustvo na društvenim mrežama, finansijska sredstva i obećanje stabilnosti u zemlji u kojoj živi oko 6,5 miliona stanovnika, gde su birači umorni od čestih vanrednih izbora i političkih elita koje se često povezuju sa korupcijom.

1/7 Vidi galeriju Danas se održavaju parlamentarni izbori u Bugarskoj, a prema anketama, stranka proruskog političara Rumena Radeva ima najviše šansi za pobedu. Foto: Beta Dario Grzelj, AP Igor Ivanko, Valentina Petrova/AP

Veliko nezadovoljstvo građana

Jedno od ključnih pitanja je i životni standard građana, posebno nakon što je Bugarska, koja je članica Evropske unije i NATO-a, u januaru uvela evro.

Prethodna vlada pala je nakon protesta protiv budžeta koji je predviđao povećanje poreza i doprinosa za socijalno osiguranje.

Za mnoge birače, aktuelna politička kriza važnija je od Radevljevih poziva na poboljšanje odnosa sa Moskvom i obnovu uvoza ruskog gasa i nafte.

- Političari treba da se dogovore i donose odluke, a ne da stalno ulaze u sukobe i izbore bez rezultata - rekao je 72-godišnji metalostrugar iz Sofije.

Rumen Radev Foto: EPA-EFE/DUMITRU DORU

Radev vodi u anketama

Ankete objavljene u petak pokazuju da bi Radevljeva stranka "Progresivna Bugarska" mogla da osvoji oko 35% glasova, što bi bio jedan od najboljih rezultata ove partije poslednjih godina, ali bi i dalje bila bez većine u parlamentu.

Birališta će biti zatvorena u 20 časova, a izlazne ankete se očekuju odmah nakon toga, dok bi preliminarni rezultati mogli da budu objavljeni kasnije u nedelju ili u ponedeljak.

Očekuje se velika izlaznost na izborima

Interesovanje birača je veće nego ranije. Istraživanje agencije Alpha Research predviđa izlaznost od oko 60%, što je skoro dvostruko više u odnosu na 34% iz juna 2024. godine.

Podaci pokazuju i nezadovoljstvo dugom dominacijom stranke GERB bivšeg premijera Bojka Borisova, koja je trenutno druga sa oko 18% podrške.

Tu je i Pokret za prava i slobode, čiji je lider Deljan Peevski, a koji je pod sankcijama SAD i Velike Britanije zbog korupcije.

Bojko Borisov Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Moguće su koalicije i politička nestabilnost u zemlji

Kao potencijalni partner pominje se proevropska koalicija "Nastavljamo promene - Demokratska Bugarska", koja takođe zagovara reforme.

Analitičari upozoravaju da bi svaka nova vlada mogla da bude nestabilna i pod stalnim pritiskom opozicije i civilnog društva. Novi vanredni izbori 2026. nisu isključeni.

Korupcija - najveći problem današnje Bugarske

Od pada komunizma 1989. godine Bugarska je značajno napredovala i pridružila se EU 2007. godine. Životni standard je porastao, nezaposlenost je najniža u EU, a ekonomija je stabilnija nakon ulaska u evrozonu.

Ipak, zemlja i dalje zaostaje za drugim članicama EU u mnogim oblastima, a korupcija ostaje duboko ukorenjena, uključujući i izborne procese.

Bugarska se nalazi na 84. mestu indeksa percepcije korupcije organizacije Transparency International, što je najlošiji rezultat u EU, zajedno sa Mađarskom.