Donald Tramp će danas učestvovati u javnom čitanju Biblijeiz Ovalnog kabineta, dok njegova administracija nastavlja da u zvanične državne aktivnosti sve više uključuje religiju, posebno hrišćanstvo.

Prema saopštenju organizatora, "21. aprila predsednik Tramp će putem video poruke iz Ovalnog kabineta u 18 časova po istočnom vremenu čitati stihove iz Svetog pisma". Događaj nosi naziv "Amerika čita Bibliju".

"Amerika čita Bibliju"

Trampovo učešće u ovom događaju dolazi nakon nedavnog sukoba sa papom Lavom XIV, kao i nakon kritika koje je dobio zbog objave, pa brisanja AI-generisane slike na kojoj je prikazan kao Isus.

U video poruci, prema organizatorima, Tramp će čitati odlomak iz Druge knjige letopisa (2. Dnevnika) 7:11-22, uključujući poznati stih 14 koji govori o pokajanju i božjem oproštaju.

Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike

Stih je ranije dobio pažnju i tokom molitve koju je pred okupljenima na događajima vezanim za napad na Kapitol 6. januara 2021. izgovorio Koui Grifin, osnivač pokreta "Kauboji za Trampa".

Prema Christian Postu, Trampove veze sa ovim stihom sežu još od 2016. godine, kada je evangelistkinja En Grejem Lotz njegovu pobedu opisala kao znak božijeg delovanja.

Papa Lav XIV

Organizacija i poruke događaja

Osnivač organizacije "Christians Engaged", Beni Paunds, rekla je da je za čitanje Druge knjige letopisa "bio potreban neko poseban" i da je odlomak namenjen upravo Trampu.

Profesorka istorije i političkih nauka Margaret Suzan Tompson sa Univerziteta Sirakuza izjavila je da mnogi evangelistički hrišćani taj stih vide kao opravdanje ideje da Bog treba da blagoslovi naciju.

Učešće članova administracije u događaju

Prema saopštenju, u događaju će učestvovati i više visokih zvaničnika, uključujući državnog sekretara Marka Rubija, ministra rata Pita Hegseta i šeficu kabineta Suzi Vajls.

Američki ministar odbrane Pit Hegset posetio bazu "foka" (SEAL) Perl Harbor-Hikam

Religija i politika u Trampovoj administraciji

Administracija je poslednjih meseci sve više uključivala religijski jezik u javne poslove. Građani su pozivani na molitvu, a biblijski stihovi i hrišćanske slike pojavljuju se na zvaničnim nalozima državnih institucija.

Takođe su u nekim federalnim agencijama organizovane molitvene službe.

Istoričarka Tompson upozorava da je problem kada se religija nameće kao obavezujući standard za celu naciju. Prema njenim rečima, američki lideri su kroz istoriju lično izražavali veru, ali to nije bilo pretvarano u državni prioritet.

Donald Tramp na samitu Inicijative za buduća ulaganja u Majamiju

Sukob sa papom

Tramp se nedavno sukobio i sa papom Lavom, koji je kritikovao rat sa Iranom. Tramp je tada rekao da mu se ne dopada papa koji "podržava nuklearno naoružanje".

Papa je odgovorio da se "ne plaši Trampove administracije".

Kontroverze oko AI slike

Predsednik se takođe našao na udaru kritika nakon što je objavio, pa obrisao AI sliku na kojoj je prikazan kao Isus.

Kasnije je rekao da je slika pogrešno shvaćena i da je trebalo da predstavlja njega kao lekara koji pomaže ljudima.

Trampovo obraćanje medijima u Palm Biču

Sve više jača veza između crkve i države u SAD

Od povratka na vlast prošle godine, administracija je dodatno pojačala zbližavanje crkve i države.

Vlada je promovisala molitve, biblijske citate i verske događaje, a neki zvaničnici su čak dovodili sveštenike sa kontroverznim stavovima na državne događaje.