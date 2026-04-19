Padobranac se juče zabio u semafor na stadionu Lejn, neposredno pre početka utakmice američkog fudbala na Univerzitetu Virdžinija Tek.
DRAMA PRED POČETAK UTAKMICE: Padobranac s američkom zastavom se zabio u semafor na stadionu! Objavljen je snimak (VIDEO)
Iz Virdžinije Teka su prvo na platformi X objavili da je padobranac nakon spasavanja u "stabilnom stanju", a incident je doveo do odlaganja početka utakmice. Identitet padobranca nije objavljen.
U saopštenju je navedeno da je fokus bio na njegovom stanju i bezbednosti, uz zahvalnost hitnim službama i medicinskom osoblju na brzoj i koordinisanoj reakciji.
Kasnije su sa Univerziteta saopštili da su brze intervencije hitnih službi omogućile da padobranac bude bezbedno spušten na tlo bez povreda.
Na snimcima sa lica mesta vidi se da je padobran zaglavljen između slova "C" i "H" na natpisu "Virginia Tech" na vrhu semafora.
