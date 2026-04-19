ZAVLADALA NESTAŠICA HRANE NA AMERIČKIM RATNIM BRODOVIMA? Mornarica odgovorila fotografijama kuvanih jela, pogledajte šta jedu (FOTO)
Američka mornarica je juče objavila fotografije "svežih obroka" koji se služe na nosaču aviona USS Abraham Linkoln i desantnom brodu USS Tripoli, odbacujući navode o nestašici hrane na ratnim brodovima raspoređenim na Bliskom istoku.
Optužbe na društvenim mrežama i reakcija Pentagona
Na društvenim mrežama su ranije objavljene fotografije koje navodno prikazuju loše i oskudne obroke mornara tokom operacije "Epski bes" protiv Irana.
Međutim, visoki zvaničnici Pentagona te tvrdnje odbacuju. Američki ministar rata Pit Hegsetnazvao ih je "lažnim vestima".
Mornarica: "Hrana redovno stiže, nema nestašica"
- Sveži obroci. Puna usluga. Spremni za misiju. Mornari na USS Abraham Linkoln i USS Tripoli redovno dobijaju pripremljene obroke na moru, bez prekida i bez nestašica - poručila je mornarica na X-u.
Objavljene su i fotografije punih tanjira hrane, kao i skladišta sa kutijama namirnica složenim do plafona.
Zvaničnici: Zalihe su dovoljne za 30 dana
Načelnik pomorskih operacija, admiral Deril Koudl, izjavio je da su navodi o nestašici netačni.
- USS Abraham Linkoln i USS Tripoli imaju dovoljno hrane za zdrave obroke posade. Zdravlje i dobrobit mornara su moj prioritet - rekao je on.
Hegset: "Reč je o lažnim vestima"
Pit Hegset je ponovo reagovao tvrdeći da su izveštaji netačni i da je reč o "lažnim vestima".
Dodao je da logistički podaci pokazuju da oba broda imaju zalihe hrane za više od 30 dana i da se situacija prati svakodnevno.
Komandant američke Centralne komande, admiral Bred Kuper, takođe je potvrdio da su navodi o nestašici "potpuno netačni".
- Naši pripadnici u regionu redovno dobijaju hranu. To je apsolutni prioritet - rekao je on.