Američka mornarica je juče objavila fotografije "svežih obroka" koji se služe na nosaču aviona USS Abraham Linkoln i desantnom brodu USS Tripoli, odbacujući navode o nestašici hrane na ratnim brodovima raspoređenim na Bliskom istoku.

Foto: Facebook/U.S. Navy, X/Američka mornarica

Optužbe na društvenim mrežama i reakcija Pentagona

Na društvenim mrežama su ranije objavljene fotografije koje navodno prikazuju loše i oskudne obroke mornara tokom operacije "Epski bes" protiv Irana.

Međutim, visoki zvaničnici Pentagona te tvrdnje odbacuju. Američki ministar rata Pit Hegsetnazvao ih je "lažnim vestima".

Mornarica: "Hrana redovno stiže, nema nestašica"

- Sveži obroci. Puna usluga. Spremni za misiju. Mornari na USS Abraham Linkoln i USS Tripoli redovno dobijaju pripremljene obroke na moru, bez prekida i bez nestašica - poručila je mornarica na X-u.

Objavljene su i fotografije punih tanjira hrane, kao i skladišta sa kutijama namirnica složenim do plafona.

Foto: Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

Zvaničnici: Zalihe su dovoljne za 30 dana

Načelnik pomorskih operacija, admiral Deril Koudl, izjavio je da su navodi o nestašici netačni.

- USS Abraham Linkoln i USS Tripoli imaju dovoljno hrane za zdrave obroke posade. Zdravlje i dobrobit mornara su moj prioritet - rekao je on.

Foto: Aaron Favila/AP

Hegset: "Reč je o lažnim vestima"

Pit Hegset je ponovo reagovao tvrdeći da su izveštaji netačni i da je reč o "lažnim vestima".

Dodao je da logistički podaci pokazuju da oba broda imaju zalihe hrane za više od 30 dana i da se situacija prati svakodnevno.

Komandant američke Centralne komande, admiral Bred Kuper, takođe je potvrdio da su navodi o nestašici "potpuno netačni".

- Naši pripadnici u regionu redovno dobijaju hranu. To je apsolutni prioritet - rekao je on.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

