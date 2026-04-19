"VOLSTRIT DŽORNAL" TVRDI: Trampa isključili iz komandnog centra tokom operacije spasavanja američkog pilota u Iranu, plašili se da ne upropasti akciju
Prema pisanju "Volstrit džornala", vojni savetnici su namerno isključili Donalda Trampaiz komandnog centra tokom operacije spasavanja američkog pilota u Iranu, strahujući da bi njegova nepredvidivost mogla da ugrozi misiju.
Odluka je doneta u trenutku velike napetosti, nakon što su iranske snage oborile američki avion. Tramp je, prema izvorima, satima vikao na saradnike u Zapadnom krilu Bele kuće, podsećajući na Iransku talačku krizu 1979.
- Pogledajte šta se desilo Džimiju Karteru, to ih je koštalo izbora - navodno je rekao.
Misija spasavanja na ivici neuspeha
Kako bi smanjili rizik od impulsivnih odluka, savetnici su predsedniku davali informacije samo u ključnim trenucima, dok je Savet za nacionalnu bezbednost SAD pratio operaciju u realnom vremenu.
Akcija je trajala 24 sata tokom uskršnjeg vikenda i bila je izuzetno rizična. Potpredsednik Džej Di Vens i šefica kabineta Suzi Vajls pratili su situaciju sa udaljenih lokacija, dok je u komandnom centru vladala napeta atmosfera.
Misija je zamalo propala zbog tehničkih problema kada su letelice za spasavanje kratko bile zaglavljene u pustinjskom pesku, dok su američke snage istovremeno izvodile manevre kako bi skrenule pažnju iranskih jedinica.
Novi talas tenzija posle operacije
Drugi pilot je uspešno spasen, ali olakšanje u Beloj kući nije dugo trajalo. Tramp je tokom noći otišao na spavanje, a nekoliko sati kasnije objavio oštru poruku na društvenim mrežama, zapretivši Iranu da će "živeti u paklu" ako ne otvori Ormuski moreuz.
Planovi za zauzimanje ključnog ostrva Harg
Vojni planeri su predsedniku predstavili opcije za zauzimanje ostrva Harg, ključnog čvorišta za oko 90% iranskog izvoza nafte.
Iako su savetnici tvrdili da bi operacija bila uspešna i omogućila kontrolu nad moreuzom, Tramp je plan odbacio zbog straha od velikih gubitaka, ocenivši da bi američki vojnici bili "laka meta".
Jaz između Trampovih javnih i privatnih stavova
List navodi da je Tramp u privatnim razgovorima pokazivao oprez, što je u suprotnosti sa njegovim javnim nastupima u kojima govori o "hrabrosti" i čak pominje mogućnost da sebi dodeli Medalju časti.
Pregovori u Pakistanu kao izlaz iz krize
Sukob, koji traje od kraja februara, premašio je rok od šest nedelja koji je Tramp ranije obećao.
Američki zvaničnici sve više gledaju ka pregovorima u Pakistanu kao mogućem rešenju, posebno uz rastuće nezadovoljstvo zbog nedostatka podrške evropskih saveznika.
Tramp je više puta kritikovao britanskog premijera Kira Starmera i francuskog predsednika Emanuela Makrona, dok je sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom navodno nazvao "gubljenjem vremena".