CELO SELO IZGORELO! Veliki požar uništio oko 1.000 domova, raseljeno na hiljade ljudi! Objavljeni zastrašujući snimci sa ostrva Borneo! (VIDEO)
Vlasti Malezijesu obaveštene o požaru u okrugu Sandakan oko 1:32 sati ujutru po lokalnom vremenu, izjavio je komandant vatrogasne i spasilačke službe Džimi Lagung.
Prema njegovim rečima, snažni vetrovi i blizina kuća omogućili su brzo širenje vatre, dok je oseka dodatno otežala pristup otvorenim izvorima vode.
Požar je izbio u naselju sa kućama na stubovima (sojenicama), gde žive neke od najsiromašnijih zajednica u zemlji, uključujući mnoge apatride i autohtone grupe, navodi Rojters.
Prema podacima policije iz Sandakana, više od 9.000 ljudi pogođeno je požarom, ali nije bilo smrtnih slučajeva, prenosi Bernama.
Premijer Anvar Ibrahim izjavio je da savezna vlada sarađuje sa vlastima Sabaha kako bi obezbedila hitnu pomoć i privremeni smeštaj za pogođene.
- Prioritet su bezbednost žrtava i hitna pomoć na terenu - poručio je u objavi na društvenim mrežama.