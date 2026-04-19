izrael je već prekršio primirje

Izraelje, nakon primirja postignutog sa Libanom, podelio deo južnog Libana pod svojom kontrolom na tri zone, prenose izraelski mediji.

"Crvena zona" uz izraelsko-libansku granicu

Takozvana "crvena linija" obuhvata sela koja se nalaze neposredno uz izraelsko-libansku granicu, navodi list Yedioth Ahronoth. Većina objekata u tom području je uništena, a prema navodima lista, tu više nema boraca Hezbolaha, koji ima podršku Irana.

Na pojedinim lokacijama izraelske kopnene snage zauzele su stalne položaje, ali vojska nije komentarisala ove informacije.

"Žuta linija" i prisustvo vojske

"Žuta linija" prostire se šest do deset kilometara od granice. Sličan koncept Izrael je već primenio i u Pojasu Gaze, gde deo te zone ostaje pod njegovom kontrolom od primirja 2025. godine.

U ovoj oblasti južnog Libana, koja obuhvata desetine sela, cilj je da se spreči raketiranje severnog Izraela.

Izraelske kopnene snage i dalje su raspoređene u toj zoni, gde dolazi do povremenih sukoba, uključujući i područje oko uporišta Hezbolaha u Bint Džbeilu.

Treća zona do reke Litani

Treća linija proteže se do reke Litani, koja se nalazi oko 30 kilometara od granice. U tom području Izrael planira da održava kontrolu putem vojne sile, projektila i osmatračnica, prenosi list.

Netanjahu najavio tampon zonu

Premijer Izraela, Benjamin Netanjahu izjavio je da bi izraelska vojska trebalo da ostane u "pojačanoj bezbednosnoj zoni" na jugu Libana.

Ta zona, široka oko 10 kilometara, proteže se od Sredozemnog mora do granice sa Sirijomi ima za cilj zaštitu severnog Izraela od napada Hezbolaha.

Strah od dugotrajne okupacije

U Libanu raste zabrinutost da bi izraelsko vojno prisustvo moglo postati trajno. Nakon Prvog libanskog rata 1982, Izrael je već uspostavio sličnu bezbednosnu zonu na jugu zemlje, iz koje se povukao tek 2000. godine.