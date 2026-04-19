"UNIŠTIĆEMO SVAKU ELEKTRANU I SVAKI MOST U IRANU"! Nikad strašnija pretnja Trampa: Ako ne prihvate dogovor, biće mi čast da uradim ono što se mora učiniti!
Predsednik SAD Donald Trampoglasio se na društvenoj mreži „Truth Social“.
„Iran je juče odlučio da otvori vatru u Ormuskom moreuzu, potpuno kršeći naš sporazum o prekidu vatre! Mnogi hici su bili usmereni na francuski brod i teretni brod iz Ujedinjenog Kraljevstva. To nije bilo lepo, zar ne?“
Moji predstavnici putuju u Islamabad, u Pakistanu, gde će sutra uveče biti na pregovorima. Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno jer ga je naša blokada već zatvorila. Oni nam zapravo pomažu, a da toga nisu ni svesni, a oni su ti koji gube zbog zatvorenog prolaza — 500 miliona dolara dnevno! Sjedinjene Države ne gube ništa.
U stvari, mnogi brodovi trenutno plove ka SAD, ka Teksasu, Luizijani i Aljasci, radi snabdevanja, zahvaljujući Iranskoj revolucionarnoj gardi, koja uvek želi da igra „lošog momka“.
Nudimo veoma fer i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti jer ako to ne urade, Sjedinjene Američke Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu. Nema više dobrih momaka! Brzo će popustiti, lako će popustiti, a ako ne prihvate dogovor, biće mi čast da uradim ono što se mora učiniti, ono što su drugi predsednici trebali da urade Iranu u poslednjih 47 godina.
„Vreme je da zaustavimo iransku mašineriju za ubijanje“, rekao je Tramp.
Kurir.rs/Agencije