IZRAEL KRŠI MEĐUNARODNO PRAVO: Španija će tražiti od EU da raskine sporazum o pridruživanju sa Tel Avivom
Španija će u utorak zatražiti od Evropske unije (EU) da raskine sporazum o pridruživanju sa Izraelom, tvrdeći da njegova vlada krši međunarodno pravo, izjavio je danas španski premijer Pedro Sančez.
"Španska vlada će sad u utorak podneti predlog da EU raskine sporazum o pridruživanju sa Izraelom, jer vlada koja krši međunarodno pravo ne može biti partner EU", rekao je Sančes na jednom skupu u Andaluziji.
"Jednostavno je tako", dodao je španski premijer.
Sporazum o pridruživanju između EU i Izraela, koji je stupio na snagu 2000. godine, sadrži klauzulu kojom se odnos uslovljava poštovanjem ljudskih prava.
Španija je prvi put dovela u pitanje ovaj sporazum u februaru 2014. godine, kada su Sančez i tadašnji irski premijer poslali zajedničko pismo Evropskoj komisiji.
U tom pismu se pozivalo na procenu poštovanja obaveza Izraela u pogledu ljudskih prava nakon početka rata u Gazi. Od tada, Sančez je postepeno zaoštravao svoj stav po ovom pitanju, posebno u svetlu rata u Libanu.
Njegova izjava dolazi posle pisma koje su Irska, Slovenija i Španija uputile Komisiji u petak, zahtevajući da se Sporazum o pridruživanju između EU i Izraela razmotri na sledećem sastanku Saveta za spoljne poslove.
Kurir.rs/Agencije