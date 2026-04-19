UŽAS U AMERICI! UBIJENO OSMORO DECE U PUCNJAVI U LUIZIJANI: Žrtve uzrasta od 18 meseci do 14 godina ubijene tokom porodičnog nasilja! (VIDEO)
U masovnoj pucnjavi u Šrivportu u Luizijani ubijeno je osmoro dece, javlja Mirror.
Policijska uprava Šrivporta (SPD), trećeg najmnogoljudnijeg grada američke savezne države Luizijane, navela je da su žrtve uzrasta od 18 meseci do 14 godina - ubijene tokom "porodičnog nasilja" u naselju Sedar Grouv.
Pucnjava se dogodila u nedelju oko 6 sati ujutru po lokalnom vremenu, prema rečima načelnika policije Šrivporta, Vejna Smita.
Dve odrasle žene zadobile su prostrelne rane glave i preživele, dok je jedan dečak povređen nakon što je skočio sa krova, prenosi lokalna televizija KTBS, podružnica ABC za Luizijanu.
Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u razmeni vatre sa policijom posle potere u parohiji Bosijer, saopštila je državna policija Luizijane.
Smit je izjavio da je napadač ranio ukupno 10 osoba.
Zvaničnici su saopštili da još uvek prikupljaju detalje o mestu zločina, koje se proteže na tri lokacije.
Na terenu je i dalje veliki broj policijskih snaga, a prema prvim informacijama, slučaj ima elemente porodičnog nasilja.
Istraga je u toku, a nadležni najavljuju da će više informacija biti saopšteno naknadno.
Kurir.rs/Miror/Agencije