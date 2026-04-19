Najmanje osmoro dece ubijeno je, a više njih ranjeno u masovnoj pucnjavi u gradu Šrivportu, trećem najmnogoljudnijem gradu američke savezne države Luizijane, dok je osumnjičeni napadač takođe mrtav, saopštila je danas lokalna policija.



Kako je istakao policajac koji se obratio medijima, u pitanju je najverovatnije porodični sukob.



- Policija je jutros, nešto posle 6 sati, reagovala na prijavu pucnjave. Utvrđeno je da je u pitanju bio porodični sukob. Na licu mesta, u bloku 300 West 79th Street, pronađena je opsežna scena zločina koja obuhvata dve kuće, a još jedna kuća na Harrison Street takođe je deo istrage.

Najmanje 10 osoba je pogođeno mecima.Osam njih je mrtvo. Sve žrtve su deca, uzrasta od jedne do četrnaest godina. Osumnjičeni je nakon toga oteo automobil u blizini West 79th i Lynwood. Policija ga je pratila, došlo je do potere koja se završila u Bossier Parish, gde su policajci upotrebili vatreno oružje.

Osumnjičeni je ubijen. Policija veruje da je on jedini pucao na pomenutim lokacijama. Dalju istragu preuzima Državna policija Luizijane. Imena žrtava i osumnjičenog biće objavljena tek nakon što porodice budu obaveštene - rekao je policajac medijima.



Policija je potvrdila da su neka od dece bila njegovi potomci.

Gradonačelnik se zatim obratio javnosti. Rekao je da je zajednica duboko pogođena tragedijom, da svi tuguju zajedno sa porodicama i da je ovo možda najteži događaj u istoriji Šrivporta. Pozvao je građane da se mole za žrtve, njihove porodice, zajednicu Cedar Grove, kao i za policajce, vatrogasce i sve službe koje učestvuju u istrazi. Naglasio je da će se istraga voditi temeljno i da će informacije biti objavljene čim budu dostupne.



Policija je potvrdila da se pucnjava odvijala na više lokacija – u bloku 300 West 79th Street, na Harrison Street, kao i tokom potere u Bossier Parish. Osumnjičeni je bio odrasli muškarac. Motiv se za sada svodi na porodično nasilje.