IRAN ODBIO NASTAVAK PREGOVORA U PAKISTANU: SAD imaju preterane zahteve, kontradiktorne izjave i česte promene stavova
Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je da izveštaji o drugoj rundi pregovora sa SAD u Pakistanu nisu tačni.
Optužila je SAD za preterane zahteve, kontradiktorne izjave i česte promene stavova. IRNA je saopštila da je to, zajedno sa američkom blokadom iranskih luka i pretećom retorikom, do sada ometalo napredak u pregovorima.
„U takvim okolnostima, nema izgleda za uspešne pregovore“, navodi se u objavi na Telegramu, bez imenovanja konkretnog zvaničnika ili institucije.
Ovo dolazi nakon poruka dva iranska medija povezana sa Revolucionarnom gardom, koja su takođe dovela u pitanje umešanost Irana.
Još nije potvrđeno da li će iranski zvaničnici učestvovati u pregovorima, a nijedan imenovani zvaničnik još nije pojasnio stav Teherana.
