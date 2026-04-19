Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je da izveštaji o drugoj rundi pregovora sa SAD u Pakistanu nisu tačni.

Optužila je SAD za preterane zahteve, kontradiktorne izjave i česte promene stavova. IRNA je saopštila da je to, zajedno sa američkom blokadom iranskih luka i pretećom retorikom, do sada ometalo napredak u pregovorima.

„U takvim okolnostima, nema izgleda za uspešne pregovore“, navodi se u objavi na Telegramu, bez imenovanja konkretnog zvaničnika ili institucije.

Ovo dolazi nakon poruka dva iranska medija povezana sa Revolucionarnom gardom, koja su takođe dovela u pitanje umešanost Irana.

Još nije potvrđeno da li će iranski zvaničnici učestvovati u pregovorima, a nijedan imenovani zvaničnik još nije pojasnio stav Teherana.

Kurir.rs/IRNA

