Osmoro dece je ubijeno, a dve žene su teško povređene u pucnjavi u Šrivportu (Luizijana) jutros, saopštila je policija.

Posle napada, osumnjičeni je ukrao automobil i pobegao u Bosijer Siti, gde ga je policija ubila.

Luizijana pucnjava ubijeno osmoro dece

„Ovo je tragična situacija - možda najteža koju smo ikada imali“, rekao je Tom Arseno, gradonačelnik grada na severozapadu Luizijane sa oko 180.000 stanovnika. „Ovo je užasno jutro“.

Mak London (71), koji živi u istoj ulici, rekao je da nije čuo pucnje i da je za ubistva saznao tek od komšija kada je izašao da zatvori ulazna vrata oko 7 sati ujutru. Do tada, kaže on, ulica je već bila puna policije i kola hitne pomoći, blokirana, a prolaznici su počeli da se okupljaju.

London, koji tamo živi od 1991. godine, rekao je da je takvo nasilje nezamislivo u tom kraju.

„Ništa slično se nikada nije dogodilo u ovoj ulici. Užasno je... Žao mi je te dece“, rekao je.

Najsmrtonosnija pucnjava u SAD od 2024. godine

To je najsmrtonosnija masovna pucnjava u SAD otkako je osam ljudi ubijeno u predgrađu Čikaga u januaru 2024. godine, prema bazi podataka koju vode Asošijejted pres i USA Tudej u saradnji sa Univerzitetom Nortistern.