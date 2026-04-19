Oglasio se premijer Izraela
NETANJAAHU: Rat sa Iranom još nije završen, vodimo borbu civilizacije protiv varvarstva
Premijer Izraela Bendžamin Netanjahuizjavio da je Izrael i dalje u ratu sa Iranom.
Izraelski premijer je rekao da njegova zemlja, zajedno sa Sjedinjenim Državama, predvodi borbu civilizacije protiv varvarstva, misleći na Iran.
Govoreći na konferenciji za novinare povodom posete argentinskog predsednika Havijera Mileja Jerusalimu, Netanjahu je rekao da je Izrael, zajedno sa Sjedinjenim Državama, uključen u borbu protiv velike tiranije Irana, koja teroriše svet, želi uništenje Izraela, uništenje Sjedinjenih Država i zapadne civilizacije kakvu poznajemo.
„Postigli smo velike stvari. Još nije gotovo. Nešto novo može da se desi u svakom trenutku“, dodao je.
Kurir.rs/Agencije
