Američki predsednik Donald Tramp uputio je oštro upozorenje Iranu, rekavši da je ovo „poslednja šansa“ da Teheran pristane na sporazum o svom nuklearnom programu i preteći strašnim posledicama ako se dogovor ne postigne.

Tramp je ovo rekao u intervjuu za Foks njuz, a njegove izjave preneo je dopisnik Trej Jingst, koji je, kako tvrdi, razgovarao sa njim oko 20 minuta. Prema Jingstovim rečima, Tramp je ponovio pretnje napadima na iransku infrastrukturu, uključujući mostove i elektrane, koje je prethodno objavio na društvenim mrežama.

Poslednje upozorenje Teheranu

U razgovoru vođenom danas, predsednik SAD je bio direktan. „Ako ne potpiše taj sporazum, cela će zemlja odleteti u vazduh“, rekao je Tramp. Fok Nevs ističe kako je Tramp istakao da je ovo poslednja prilika za Iran i obećao da neće ponoviti istu grešku kao bivši predsednik Barak Obama.

„Udarićemo ih jače nego ikad“

Tramp je takođe govorio o vojnoj spremnosti Sjedinjenih Država. „Spremamo se da ih udarimo jače nego što je ijedna zemlja ikada pogođena, jer im se ne sme dozvoliti da imaju nuklearno oružje“, rekao je. Dodao je da SAD imaju ogromne zalihe municije i komentarisao je ponašanje Irana rekavši: „Kao da ne mogu ništa da nauče“.

Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran

Uprkos oštroj retorici, diplomatski napori izgleda da se nastavljaju. Tramp je potvrdio da će specijalni izaslanici Vitkof i Kušner ove nedelje otputovati u Islamabad, glavni grad Pakistana, na razgovore.

Novinar Trej Jingst, koji je razgovarao sa Trampom, izveštava iz Tel Aviva, gde prati razvoj događaja.

„Sve opcije su na stolu“

Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc izjavio je da bi SAD mogle „relativno lako“ da unište iransku infrastrukturu.

„Sve opcije su na stolu. Možemo relativno lako ukloniti tu infrastrukturu“, rekao je Volc u emisiji „Ova nedelja“ na ABC-ju.

Dodao je da napadi na infrastrukturu koja ima dvostruku, civilnu i vojnu svrhu, ne predstavljaju ratni zločin, već deo, kako je rekao, „eskalacionih lestvica“.