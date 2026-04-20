Slušaj vest

Iz izraelske vojske su istakli da je ponašanje vojnika "potpuno nespojivo sa vrednostima koje se očekuju" od trupa IDF-a.

- Nakon završetka početnog ispitivanja fotografije objavljene ranije danas, na kojoj vojnik IDF-a povređuje hrišćanski simbol, utvrđeno je da fotografija prikazuje vojnika IDF-a koji deluje u južnom Libanu. IDF incident posmatra sa velikom ozbiljnošću i naglašava da je ponašanje vojnika potpuno nespojivo sa vrednostima koje se očekuju od njegovih trupa - navodi se u saopštenju koje je iDF objavio na platformi X.

U saopštenju se navodi da incident istražuje Severna komanda i da se trenutno rešava kroz lanac komandovanja.

- Protiv umešanih biće preduzete odgovarajuće mere u skladu sa nalazima. Pored toga, IDF radi na tome da pomogne zajednici u vraćanju statue na njeno mesto. IDF deluje na demontaži terorističke infrastrukture koju je Hezbolah uspostavio u južnom Libanu i nema nameru da ošteti civilnu infrastrukturu, uključujući verske objekte ili verske simbole - zaključuje se u saopštenju.

Šef izraelske diplomatije osudio uništavanje statue Isusa Hrista

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar osudio je ovaj incident u južnom Libanu.

- To što je vojnik Odbrambenih snaga Izraela (IDF) oštetio hrišćanski verski simbol u južnom Libanu je ozbiljno i sramotno. Pohvaljujem IDF na njihovoj izjavi, na osudi incidenta i na sprovođenju istrage o ovom slučaju. Uveren sam da će biti preduzete neophodne stroge mere protiv svakoga ko je izvršio ovaj ružan čin - rekao je Sar u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako kaže, ova sramotna akcija je potpuno suprotna njihovim vrednostima.