Slušaj vest

Vojska SAD saopštila je danas da je u nedelju napala brod za šverc droge u Karipskom moru.

U napadu su poginule tri osobe.

Južna komanda vojske SAD navela je da je ciljala navodne trgovce drogom duž poznatih ruta krijumčarenja.

Kampanja napada na brodove u latinoameričkim vodama pod optužbom za narkoterorizam traje od prošlog septembra.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da su SAD u oružanom sukobu sa narko kartelima u Latinskoj Americi i da je to neophodno da bi se sprečio šverc droge u zemlju.

U njima je do sada poginula najmanje 181 osoba.

Vojska SAD izvršila je napade na brodove i u Tihom okeanu.

Ona do sada nije pružila dokaze da je bilo koji od napadnutih brodova prevozio drogu.

Kampanja se ponovo pojačala u poslednjih nedelju dana.

Napadi su počeli mesecima pre nego što su SAD uhapsile tadašnjeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

On je doveden u Njujork pod optužbom za trgovinu drogom.

Maduro se izjasnio da nije kriv.