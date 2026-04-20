AMERIČKA VOJSKA NAPALA BROD U KARIPSKOM MORU! Poginule tri osobe u plovilu osumnjičenom za šverc droge (VIDEO)
Vojska SAD saopštila je danas da je u nedelju napala brod za šverc droge u Karipskom moru.
U napadu su poginule tri osobe.
Južna komanda vojske SAD navela je da je ciljala navodne trgovce drogom duž poznatih ruta krijumčarenja.
Kampanja napada na brodove u latinoameričkim vodama pod optužbom za narkoterorizam traje od prošlog septembra.
Američki predsednik Donald Tramp rekao je da su SAD u oružanom sukobu sa narko kartelima u Latinskoj Americi i da je to neophodno da bi se sprečio šverc droge u zemlju.
U njima je do sada poginula najmanje 181 osoba.
Vojska SAD izvršila je napade na brodove i u Tihom okeanu.
Ona do sada nije pružila dokaze da je bilo koji od napadnutih brodova prevozio drogu.
Kampanja se ponovo pojačala u poslednjih nedelju dana.
Napadi su počeli mesecima pre nego što su SAD uhapsile tadašnjeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura.
On je doveden u Njujork pod optužbom za trgovinu drogom.
Maduro se izjasnio da nije kriv.
(Kurir.rs/Beta-AP/Foto: Ilustracija)