Slušaj vest

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su pokrenuli razgovore sa SAD o finansijskoj podršci, ako se zbog rata Irana, Izraela i Amerike pojača pritisak na finansije Emirata, piše danas američki list Volstrit džurnal.

Neimenovani zvaničnici SAD rekli su da je na sastanku guvernera Centralne banke UAE, Haleda Mohameda Balame, sa ministrom finansija SAD Skotom Besentom, zvaničnicima ministarstva finansija SAD i Federalnih rezervi u Vašingtonu izneta ideja o finansijskoj podršci.

Skot Besent Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Takav aranžman bi Centralnoj banci UAE omogućio pristup dolaru, kako bi u slučaju finansijskih problema ojačala svoju valutu dirham ili devizne rezerve.

Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

Zvaničnici su naglasili da su razgovori preliminarni i da još uvek nije podnet zvanični zahtev za podršku.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaIRAN NASTAVLJA RAT? OBJAVLJEN SPISAK NOVIH META! Teheran najavio “paklene sate kakvi neće biti zaboravljeni", napadnuti američki ratni brodovi (FOTO, VIDEO)
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
PlanetaDRAMA U OMANSKOM ZALIVU: Amerikanci pucali na iranski trgovački brod, garda ih naterala na povlačenje (FOTO)
screenshot-5.jpg
PlanetaAMERIKANCI POGODILI I ZAUZELI IRANSKI TANKER: Tramp objavio detalje akcije: Brod pokušao da probije našu blokadu, to se po njih nije dobro završilo!
1806-ap.jpg
Planeta"CEO IRAN ĆE ODLETETI U VAZDUH"! Tramp nastavio da preti Teheranu: Udarićemo ih jače nego ikad!
Donald Tramp Iran SAD