JOŠ NIJE PODNET ZVANIČNI ZAHTEV
EMIRATI ZBOG RATA U IRANU RAČUNAJU NA FINANSIJSKU POMOĆ AMERIKE! Održan preliminarni sastanak zvaničnika UAE sa Trampovim ministrom Besentom (FOTO)
Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su pokrenuli razgovore sa SAD o finansijskoj podršci, ako se zbog rata Irana, Izraela i Amerike pojača pritisak na finansije Emirata, piše danas američki list Volstrit džurnal.
Neimenovani zvaničnici SAD rekli su da je na sastanku guvernera Centralne banke UAE, Haleda Mohameda Balame, sa ministrom finansija SAD Skotom Besentom, zvaničnicima ministarstva finansija SAD i Federalnih rezervi u Vašingtonu izneta ideja o finansijskoj podršci.
Skot Besent Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE
Takav aranžman bi Centralnoj banci UAE omogućio pristup dolaru, kako bi u slučaju finansijskih problema ojačala svoju valutu dirham ili devizne rezerve.
Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP
Zvaničnici su naglasili da su razgovori preliminarni i da još uvek nije podnet zvanični zahtev za podršku.
(Kurir.rs/Beta)
