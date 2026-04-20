Veliki požar izbio je u nedelju uveče u prizemlju stambene zgrade u oblasti Graca.
SNIMAK STRAVIČNOG POŽARA KOJI JE PROGUTAO STAMBENU ZGRADU: Pogledajte kako vatra uništava sve pred sobom, stanari evakuisani - DRAMA U GRACU (VIDEO)
Službe hitne pomoći bile su na licu mesta u oblasti Grilveg do kasno u noć, iako je zvanično proglašeno da je požar ugašen u 21:45.
Prema pisanju lista Kronen Cajtung, oko 20 ljudi je prevezeno u bolnicu zbog trovanja dimom.
Vatrogasci iz Graca su jutros izvestili da je požar izbio zbog kutija uskladištenih u prizemlju, a zatim se proširio.
Portparol štajerske policije potvrdio je da je cela zgrada evakuisana.
Još nije poznato da li ima stanara sa teškim povredama.
Na licu mesta bilo je 46 vatrogasaca i 11 vatrogasnih vozila, piše Kronen Cajtung.
(Kurir.rs/Jutarnji list)
