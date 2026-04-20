Zemljotres magnitude 7,4 stepena Rihterove skale pogodio je japanski region Tohoku u 16:53 časova u ponedeljak.

Epicentar je bio kod obale Sanriku.

Gornjih 5 stepeni na japanskoj seizmičkoj skali zabeleženo je u prefekturi Aomori.

Upozorenje na cunami izdato je na Hokaidu i prefekturama Ivate i Aomori, sa predviđenom visinom od tri metra.

(Kurir.rs/Japannews)

Ne propustiteBosna i HercegovinaZEMLJOTRES POTRESAO SARAJEVO! Građani osetili snažan potres, epicentar blizu grada: "Dobro se zatreslo!" (FOTO)
PlanetaŠOKANTNO OTKRIĆE: Pronađen tektonski fragment koji može izazvati razorne zemljotrese jačine 9 Rihtera
PlanetaZEMLJOTRES OD 7,4 RIHTERA U INDONEZIJI, UZBUNA NA CUNAMI TRAJALA DVA SATA! Oštećene zgrade, poginula jedna osoba, pojavili se PRVI SNIMCI
PlanetaUMERENO JAK ZEMLJOTRES U GRČKOJ! Stanovnici i turisti iz Patre dobro su osetili potres
