Upozorenje na cunami izdato je na Hokaidu i prefekturama Ivate i Aomori, sa predviđenom visinom od tri metra.
ZEMLJOTRES JAČINE 7,4 STEPENA POGODIO JAPAN! Izdato upozorenje na cunami
Zemljotres magnitude 7,4 stepena Rihterove skale pogodio je japanski region Tohoku u 16:53 časova u ponedeljak.
Epicentar je bio kod obale Sanriku.
Gornjih 5 stepeni na japanskoj seizmičkoj skali zabeleženo je u prefekturi Aomori.
Upozorenje na cunami izdato je na Hokaidu i prefekturama Ivate i Aomori, sa predviđenom visinom od tri metra.
(Kurir.rs/Japannews)
