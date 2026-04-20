NUKLEARKE NA PUTU CUNAMIJA, BRODOVI POKUŠAVAJU DA POBEGNU IZ LUKA! Provere u FUKUŠIMI nakon uzbune na cunami zbog zemljotresa od 7,5 Rihtera u Japanu (VIDEO)
Izuzetno snažan zemljotres pogodio je danas severnu obalu Japana.
Prvobitno je objavljeno da je jačine 7,4 stepena Rihterove skale, ali je u međuvremenu objavljeno da je bio potres bio od 7,5 Rihtera.
Izdato je upozorenje na cunami, a najveći talasi se očekuju u prefekturama Ivate, Aomori i Hokaido.
Proverava se stanje nuklearke "Fukušima Daiči"
Japanska agencija Kjodo je objavila da "nikakve abnormalnosti nisu zabeležene u nuklearnim elektranama u prefekturama Aomori i Mijagi.
Javni medijski servis NHK javlja da je uprava atomske centrale "Fukušima Daini" takođe poručila ni tamo "nema abnormalnosti".
Još uvek su u toku provere u nuklearki "Fukušima Daiči", u kojoj je došlo do topljenja reaktora 2011. nakon izuzetno jakog zemljotresa i cunamija koji su pogodili istočnu obalu Japana.
Tada su iz tog područja evakuisane hiljade ljudi i bilo su potrebne godine da se obuzda radioaktivno zagađenje.
"Ima ljudskih žrtava i materijalne štete"!
Japanska premijerka Sanae Takaiči objavila je da je "prema prvim izveštajima, potvrđeno da ima ljudskih žrtava i materijalne štete".
- Sada sledi prikupljanje detaljnih informacija na osnovu kojih ćemo koordinisati sve aktivnosti odgovora na katastrofu - poručila je ona.
Na putu cunamija veći broj ugašenih atomskih centrala, proverava se nuklearka u Onagavi
Britanski Gardijan navodi da u oblastima Hokaido i Tohoku nema atomskih centrala koje su trenutno u funkciji, ali kompanije "Hokaido elektrik pauer" i "Tohoku elektrik pauer" imaju veći broj ugašenih nuklearki.
Iz "Tohoku elektrik pauer" je saopšteno da proveravaju uticaj zemljotresa i cunamija na nuklearnu centralu u Onagavi, odnosno da li ima oštećenja.
Premijerka Takaiči: Hitno se evakuišite na viši teren!
Rojters je objavio da je japanska premijerka Sanae Takaiči izjavila da je vlada u Tokiju formirala tim za vanredne situacije i pozvala stanovništvo ugroženih područja da se odmah evakuišu na bezbednu lokaciju.
- Svi u područjima koja su pogođena zemljotresom moraju hitno da se evakuišu na viši teren - piše u poruci premijerke Takaiči.
Brodovi beže iz luke u očekivanju udara cunamija, zaustavljeni superbrzi vozovi!
Objavljeni su snimci brodova koji ubrzano napuštaju luku Hačinohe na ostrvu Hokaido u očekivanju nadolaska talasa cunamija.
Japanska agancija Kjodo je objavila da su austavljeni su superbrzi vozovi u Aomoriju na ostrvu Honšu, na samom severu zemlje, zbog potresa na tom području.