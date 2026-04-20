11:20

Proverava se stanje nuklearke "Fukušima Daiči" 

Japanska agencija Kjodo je objavila da "nikakve abnormalnosti nisu zabeležene u nuklearnim elektranama u prefekturama Aomori i Mijagi.

Javni medijski servis NHK javlja da je uprava atomske centrale "Fukušima Daini" takođe poručila ni tamo "nema abnormalnosti".

(FOTO) GODIŠNJICA KATASTROFE U FUKUŠIMI: Japan se seća 18.000 stradalih u cunamiju

Još uvek su u toku provere u nuklearki "Fukušima Daiči", u kojoj je došlo do topljenja reaktora 2011. nakon izuzetno jakog zemljotresa i cunamija koji su pogodili istočnu obalu Japana.

fukushina-ap-eugene-hoshiko.jpg
Nuklearna centrala "Fukušima Daiči" Foto: AP Eugene Hoshiko

Tada su iz tog područja evakuisane hiljade ljudi i bilo su potrebne godine da se obuzda radioaktivno zagađenje.

11:17

"Ima ljudskih žrtava i materijalne štete"!

Japanska premijerka Sanae Takaiči objavila je da je "prema prvim izveštajima, potvrđeno da ima ljudskih žrtava i materijalne štete".

- Sada sledi prikupljanje detaljnih informacija na osnovu kojih ćemo koordinisati sve aktivnosti odgovora na katastrofu - poručila je ona.

11:08

Na putu cunamija veći broj ugašenih atomskih centrala, proverava se nuklearka u Onagavi

Britanski Gardijan navodi da u oblastima Hokaido i Tohoku nema atomskih centrala koje su trenutno u funkciji, ali kompanije "Hokaido elektrik pauer" i "Tohoku elektrik pauer" imaju veći broj ugašenih nuklearki.

Iz "Tohoku elektrik pauer" je saopšteno da proveravaju uticaj zemljotresa i cunamija na nuklearnu centralu u Onagavi, odnosno da li ima oštećenja.

10:58

Premijerka Takaiči: Hitno se evakuišite na viši teren!

Rojters je objavio da je japanska premijerka Sanae Takaiči izjavila da je vlada u Tokiju formirala tim za vanredne situacije i pozvala stanovništvo ugroženih područja da se odmah evakuišu na bezbednu lokaciju.

- Svi u područjima koja su pogođena zemljotresom moraju hitno da se evakuišu na viši teren - piše u poruci premijerke Takaiči.

Sanae Takaiči Foto: Daisuke Suzuki/Kyodo News, KIM KYUNG-HOON / POOL/REUTERS POOL

10:53

Brodovi beže iz luke u očekivanju udara cunamija, zaustavljeni superbrzi vozovi!

Objavljeni su snimci brodova koji ubrzano napuštaju luku Hačinohe na ostrvu Hokaido u očekivanju nadolaska talasa cunamija.

Japanska agancija Kjodo je objavila da su austavljeni su superbrzi vozovi u Aomoriju na ostrvu Honšu, na samom severu zemlje, zbog potresa na tom području.

10:47

Uskoro čtalasi cunamija visine do tri metra!

Japanski javni medijski servis NHK objavio je da se uskoro očekuju talasi cunamija visine do tri metra.