U turskom gradu Kastamonu dogodio se brutalan zločin koji je šokirao javnost. Muškarac optužen za ubistvo svoje supruge u osmom mesecu trudnoće tvrdio je pred sudom da se ne seća samog čina, rekavši: "Ne sećam se ničega… Jedino čega se sećam jeste da sam osam dana spavao pored tela svoje žene".

Zločin je otkriven 21. aprila 2025. godine nakon što su komšije prijavile neprijatan miris. Po ulasku u stan, ekipe hitne pomoći zatekle su telo Elif Civil, koja je bila trudna 34 nedelje. Prema nalazima, ubijena je sa 12 uboda nožem, a njeno telo nalazilo se u stanu više od deset dana.

Policija je ubrzo uhapsila njenog supruga Berkana Civila (29) na trgu Nasrula, zajedno sa njihovim jednoipogodišnjim detetom. Protiv njega je podignuta optužnica za "ubistvo supruge sa predumišljajem".

"Ne znam šta se dogodilo"

Tokom suđenja, optuženi je izneo neobičnu odbranu:

- Pozvao sam komšiju da mi donese hleb i cigarete. Uzeo sam ih i zapalio jednu… Posle toga se ničega ne sećam. Bio sam bez svesti četiri dana. Kada sam se probudio, imao sam posekotine na vratu i stomaku. Košulja mi je bila krvava. Bio sam uplašen i nisam mogao nikoga da pozovem. Nisam imao telefon, nisam mogao da ga pronađem… Zato nisam nikoga obavestio - rekao je Berkan.

Na pitanje kako je moguće da je dete preživelo u takvim uslovima, optuženi je rekao: "Ja sam otac. Čak i ako izgubim svest, i dalje mogu da se brinem o svom detetu. Bio sam uplašen da ću izgubiti dete, zato nisam zvao nikoga".

Svedočenje komšija

Jedan od komšija izjavio je da je poznavao optuženog svega nekoliko meseci i da nije bio upoznat sa njihovim porodičnim problemima. Ipak, naveo je da je jednom čuo bračni par kako se svađa.

- Jedne noći sam čuo kako se svađaju. Ponekad bih kupio cigarete i ostavio ih ispred njegovih vrata. Poslednji put bilo je deset dana pre nego što je telo pronađeno - prisetio se komšija.

Nakon ove izjave, optuženi je burno reagovao: "Kako si mogao ovo da mi uradiš? Kako si mogao da povrediš moju ženu?" Zatim je dodao: "Verujem u pravdu. Sve treba da se istraži. Izgubio sam ženu, moje dete je ostalo bez majke".

Navodni motiv i dodatne okolnosti

Stanodavac je izjavio da porodica nije redovno plaćala kiriju i da je pokušavao da stupi u kontakt sa njima bez uspeha. Kada je zajedno sa upravnikom zgrade došao do stana, osetili su neprijatan miris i pozvali policiju.

Otac žrtve izneo je posebno uznemirujuće tvrdnje, navodeći da su roditelji optuženog ranije pretili njegovoj ćerki, govoreći da će je ubiti. Ipak, prema njegovim rečima, Elif je tada tvrdila da je sve u redu.