Slušaj vest

- Da li su znali da je neiskusan? Jesu. Da li su znali njegove mane? Možda nisu. Zašto su glasali... Istina, bilo je teško izabrati između njih dvojice. Bilo je takvih ljudi i u alternativi. Oni su ga izabrali. A sada plaćaju za to. I to veoma skupo... Stoga, nemam pravo da krivim ukrajinski narod. Ali neka Ukrajinci to reše. I oni su krivi. Oni su demokratski izabrali ovog predsednika. Pa, oni moraju da odgovaraju za njega - rekao je Aleksandar Lukašenko.

Pariz sastanak Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Prema njegovim rečima, Zelenski je dobio zemlju "na gotovo" i trebalo je da je promeni, ali nije uspeo zbog svog neiskustva.

- Nacionalističko besnilo kojem je narod bio izložen... nije mogao da prevaziđe ovu politiku... Nacionalisti su stekli prednost. I on nije mogao da se nosi sa tim - dodao je Lukašenko.

Pozvao je Zelenskog da proceni sve što se dešava i izvuče odgovarajuće zaključke.

- Ako ne stane, izgubiće Ukrajinu - rekao je Lukašenko.

(Kurir.rs/RIA Novosti)

