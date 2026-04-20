"UKRAJINCI SADA SKUPO PLAĆAJU TU GREŠKU" Lukašenko progovorio o Zelenskom, nije birao reči
- Da li su znali da je neiskusan? Jesu. Da li su znali njegove mane? Možda nisu. Zašto su glasali... Istina, bilo je teško izabrati između njih dvojice. Bilo je takvih ljudi i u alternativi. Oni su ga izabrali. A sada plaćaju za to. I to veoma skupo... Stoga, nemam pravo da krivim ukrajinski narod. Ali neka Ukrajinci to reše. I oni su krivi. Oni su demokratski izabrali ovog predsednika. Pa, oni moraju da odgovaraju za njega - rekao je Aleksandar Lukašenko.
Prema njegovim rečima, Zelenski je dobio zemlju "na gotovo" i trebalo je da je promeni, ali nije uspeo zbog svog neiskustva.
- Nacionalističko besnilo kojem je narod bio izložen... nije mogao da prevaziđe ovu politiku... Nacionalisti su stekli prednost. I on nije mogao da se nosi sa tim - dodao je Lukašenko.
Pozvao je Zelenskog da proceni sve što se dešava i izvuče odgovarajuće zaključke.
- Ako ne stane, izgubiće Ukrajinu - rekao je Lukašenko.
(Kurir.rs/RIA Novosti)