"Nikada".

Ovako je glasio odgovor Ebrahima Azizija, uticajnog iranskog poslanika, kada ga je Lis Duset, poznata novinarka BBC, u Teheranu upitala da li da će Iran biti spreman da se odrekne kontrole nad Ormuskim moreuzom.

- To je naše neotuđivo pravo. Iran će odlučiti o pravu prolaza, uključujući dozvole za brodove da prolaze kroz moreuz - kazao je Azizi, bivši komandant Korpusa iranske revolucionarne garde (IRGC).

On je poručio da će to uskoro biti utvrđeno zakonom.

- Predstavljamo parlamentu zakon, zasnovan na članu 110. ustava, koji obuhvata životnu sredinu, pomorsku bezbednost i nacionalnu bezbednost, a oružane snage će sprovesti taj zakon - rekao je Azizi, koji se nalazi na čelu parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku.

Ebrahim Azizi Ormuski moreuz Iran
Ebrahim Azizi, iranski poslanik i bivši komandant Korpusa iranske revolucionarne garde (IRGC) Foto: YouTube/CGTNEurope

Duset navodi da Teheran sada svoju sposobnost da kontroliše prolaz od vitalnog značaja za pomorski prevoz, uključujući tu tankere za naftu i gas, vidi ne samo kao pregovarački adut u tekućim pregovorima sa SAD, već kao dugoročnu prednost.

- Prvi prioritet Irana posle rata je obnova odvraćanja (protivnika), a Ormuski moreuz je među glavnim strateškim prednostima Irana. Teheran je otvoren za razgovor o tome kako druge nacije mogu da imaju koristi od novog iranskog (pravnog) okvira za moreuz, ali suština je u kontroli - objasnio je u izjavi britanskoj novinarki Mohamad Eslami, istraživač na Univerzitetu u Teheranu.

Ali, Duset navodi da je to budućnost kakvu odbacuju neki od suseda Irana, koji su već besni zbog njegovih napada na njihove zemlje tokom pet nedelja rata, a koji je sada na pauzi tokom krhkog privremenog prekida vatre.

- To je čin neprijateljskog piraterije - tako joj je stav Teherana opisao Anvar Gargaš, diplomatski savetnik predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), u nedavnom intervjuu.

Gargaš je upozorio da, ako Iran odbije da se odrekne kontrole nad međunarodnim vodama Ormuskog moreuza, to će uspostaviti "opasan presedan" u pogledu drugih plovnih puteva od strateškog značaja u svetu.

- Oni su pirati koji su prodali naš region Amerikancima - glasio je Azizijev odgovor kada mu je Duset prenela izjavu diplomate UAE.

On je tu mislio na američke vojne baze širom Bliskog istoka koje su, zajedno sa drugom infrastrukturom, u više navrata bile meta iranskih dronova i raketa.

- SAD su najveći pirat na svetu“. Oduvek smo govorili da moramo da radimo zajedno kako bismo obezbedili sigurnost našem regionu - poručio je Azizi.

(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)

