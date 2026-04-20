Generalštab Ukrajine saopštio je da su ukrajinske snage 20. aprila izvele koordinisani noćni napad usmeren na ključnu rusku vojnu i energetsku infrastrukturu, uključujući rafineriju nafte u ruskom Krasnodarskom kraju i objekte na Krimu.

Vojska je potvrdila da je rafinerija nafte Tuapse, jedno od ključnih ruskih izvoznih čvorišta na Crnom moru, ponovo pogođena, a udarci u područje rezervoara izazvali su požar.

Takođe je potvrđen poseban napad na skladište nafte "Hvardijska" na Krimu, navodeći da napadi smanjuju logističke kapacitete Rusije za održavanje njenih snaga.

Drugi udar u nedelju dana na rafineriju nafte

Rafinerija Tuapse,integrisana sa izvoznim terminalom crnomorske luke, pogođena je drugi put za manje od nedelju dana.

Prethodni požar na tom mestu goreo je danima, aviše od 150 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi se borilo sa vatrenom stihijom.

Nezavisni medij Astra je izvestio da je nakon poslednjeg napada izbio veliki požar u području rezervoara.

Velika šteta u gradu

Guverner Krasnodara Venijamin Kondratjev rekao je da je napad izazvao požar u morskoj luci i veliku štetu u gradu od pada krhotina.

Prozori su razbijeni na školi, vrtiću, crkvi, muzeju i stambenoj zgradi. Oštećen je i gasovod.

- Jedan čovek je poginuo. Drugi je povređen i pruža mu se medicinska pomoć - rekao je on na Telegramu.

Objekat je već bio pogođen manje od nedelju dana ranije, 16. aprila, kada je požar goreo tri dana pre nego što je ugašen samo nekoliko sati pre poslednjeg napada. Više od 150 vatrogasaca i skoro 50 komada opreme je raspoređeno.

Rafinerija Tuapse prerađuje do 12 miliona tona sirove nafte godišnje i nalazi se među deset najveći rafinerija u Rusiji.