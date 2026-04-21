Kremlj je danas saopštio da je ohrabren izjavom pobednika bugarskih izbora Rumena Radeva o potrebi pragmatičnog dijaloga sa Rusijom, ali i dodao da je prerano govoriti o bilo kakvoj promeni u ukupnom stavu Evrope prema Rusiji.

- Naravno, ohrabreni smo izjavama Radeva, koji je pobedio na izborima, kao i izjavama nekih drugih evropskih lidera o njihovoj spremnosti da pitanja rešavaju dijalogom - rekao je danas novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Dodao je međutim da je još rano za izvođenje širih zaključaka.

Rumen Radev

- Mislim da je još rano za izvođenje bilo kakvih opštih zaključaka o promeni klime širom Evrope. Uostalom, iz Brisela čujemo izjave vrlo različite prirode - rekao je Peskov na pitanje novinara da li pobeda Radeva u Bugarskoj i drugi nedavni događaji mogu ukazivati na moguće otopljavanje odnosa između Rusije i Evrope.

Radev koji se protivi vojnoj podršci Ukrajini u ratu protiv Moskve, govorio je o unapređenju odnosa sa Rusijom i ponovnom uspostavljanju nesmetanog dotoka ruske nafte i gasa u Evropu, prenosi Rojters.