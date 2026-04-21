Izraelske vlasti saopštile su da je poslednjih meseci razotkrivena iranska mreža koja je ciljala izraelske zvaničnike i imovinu širom sveta, prenosi Tajms of Izrael.

Vojska Izraela, obaveštajna služba Mosad i bezbednosna agencija Šin Bet u zajedničkom saopštenju su naveli da su tokom američko-izraelske vojne kampanje protiv Irana ubijeni rukovodioci te mreže.

Azerbejdžan je u martu saopštio da je sprečio niz iranskih terorističkih napada u organizaciji Revolucionarne garde Irana na svojoj teritoriji, uključujući napade na izraelsku ambasadu u Bakuu, sinagogu i na vođe jevrejske zajednice.

Među planiranim metama bio je i naftovod Baku-Tbilisi-Džejhan, koji prolazi kroz susednu Gruziju i Tursku i prevozi oko trećinu izraelskog uvoza nafte.

Pripadnici mreže prokrijumčarili su eksploziv i dronove u Azerbejdžan i prikupljali obaveštajne podatke o potencijalnim metama pod direktnim uputstvima svojih rukovodilaca iz Irana.

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

Njihova hapšenja dovela su do otkrivanja terorističke mreže i njenog lanca komande, saopšteno je.

Za mrežu su bili zaduženi šef Odeljenja za specijalne operacije obaveštajne službe Revolucionarne garde Rahman Mokadam, ubijen na samom početku rata, i pripadnik Odeljenja Mohsen Suri.

Mrežu u Azerbejdžanu i šire predvodio je Mahdi Jekeh-Degan, poznat kao "Doktor".

Njegova uloga je otkrivena u januaru, kada su turske vlasti uhapsile šest osoba, uključujući jednog iranskog državljanina, pod optužbom za političku i vojnu špijunažu u korist Irana.

(Kurir.rs/Beta)

