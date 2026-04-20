ATRAKTIVNA IRANKA ŽIVELA LUKSUZNO U LOS ANĐELESU, PA PALA ZBOG TRGOVINE ORUŽJEM: Šamim naoružavala Teheran dronovima i bombama, preti joj TEŠKA ROBIJA? (FOTO)
Glamurozna Iranka koja je vodila luksuzan život u Los Anđelesu uhapšena je pod sumnjom da je učestvovala u trgovini dronovima i bombama za Iran.
Šamim Mafi (44) privedena je u subotu uveče na Međunarodnom aerodromu u Los Anđelesu.
Američko tužilaštvo za Centralni okrug Kalifornije saopštilo je u nedelju da se ona tereti za posredovanje u prodaji dronova, bombi, upaljača i miliona komada municije koji su bili namenjeni Sudanu.
Mafi je napustila Iran 2013. godine, a status stalnog stanovnika SAD dobila je 2016. godine.
Prema sudskim dokumentima do kojih je došao Njujork Post, ona je koristila kompaniju Atlas Internešnal Biznis, registrovanu u Omanu, kao paravan za posredovanje u trgovini oružjem tokom 2025. godine.
Jedan od njenih ugovora, vredan više od 70 miliona dolara, uključivao je isporuku naoružanih dronova Mohadžer-6 (proizvod iranskog Ministarstva odbrane) i 55.000 upaljača za bombe sudanskom Ministarstvu odbrane.
Podsećanja radi, Sudan je od 2023. godine pogođen razornim građanskim ratom.
Veze sa iranskim obaveštajcima i prikrivena mreža
Telefonski zapisi iz sudskih spisa pokazuju da je Mafi bila u direktnom kontaktu sa iranskim Ministarstvom obaveštajnih poslova i bezbednosti (MOIS) u periodu od decembra 2022. do juna 2025. godine.
Istraga je otkrila zanimljivu pozadinu ovog odnosa: Teheran je 2020. godine zaplenio imovinu koju je Mafi nasledila od oca.
Iranski obaveštajci su joj potom sugerisali da otvori kompaniju u SAD kako bi tu imovinu zvanično "otkupila" od iranske vlade, pri čemu je Iran nudio i pokrivanje njenih početnih troškova.
Kako bi izbegli američke sankcije i nadzor, tužioci navode da su Mafi i njena kompanija namerno koristile tajne kanale u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Zanimljivo je da je Mafi istražiteljima izjavila kako bi iranskim špijunima bila "korisnija" u Teheranu nego u Americi, negirajući da je obavljala bilo kakve zadatke za njih na američkom tlu.
Tužilaštvo, sa druge strane, ističe da ona nije imala nikakvo zakonsko odobrenje za nadgledanje prodaje opasnog oružja.
Život na visokoj nozi i preteća kazna
Tokom boravka u Americi, Mafi je na društvenim mrežama redovno delila detalje svog raskošnog stila života, uključujući i fotografije na kojima pozira u Mercedes-Benzu vrednom 100.000 dolara.
Pored luksuza, javno je delila i slike svojih poslovnih veza u Turskoj.
U jednoj objavi iz novembra 2023. godine, označena je na fotografiji sa Feridunom Ondželom, predsednikom organizacije MISIAD.
Ondžel je tada napisao: "Naša najbolja prijateljica iz Amerike, Šamim Mafi, vodi poslovne razgovore. Bio je to koristan razgovor sa našim bratom, sudanskim biznismenom, za ekonomiju zemlje".
Pre nego što su joj stavljene lisice na ruke, Mafi je planirala let upravo za Istanbul. Sada se suočava sa optužbama za kršenje Zakona o međunarodnim ekonomskim ovlašćenjima u vanrednim situacijama.
Ukoliko bude proglašena krivom, preti joj do 20 godina zatvora u federalnoj ustanovi.
Njeno prvo pojavljivanje pred Okružnim sudom u Los Anđelesu zakazano je za ponedeljak.
(Kurir.rs/DailyMail)