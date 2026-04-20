Slušaj vest

Glamurozna Iranka koja je vodila luksuzan život u Los Anđelesu uhapšena je pod sumnjom da je učestvovala u trgovini dronovima i bombama za Iran.



Šamim Mafi (44) privedena je u subotu uveče na Međunarodnom aerodromu u Los Anđelesu.

Američko tužilaštvo za Centralni okrug Kalifornije saopštilo je u nedelju da se ona tereti za posredovanje u prodaji dronova, bombi, upaljača i miliona komada municije koji su bili namenjeni Sudanu.

Mafi je napustila Iran 2013. godine, a status stalnog stanovnika SAD dobila je 2016. godine.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao Njujork Post, ona je koristila kompaniju Atlas Internešnal Biznis, registrovanu u Omanu, kao paravan za posredovanje u trgovini oružjem tokom 2025. godine.

Jedan od njenih ugovora, vredan više od 70 miliona dolara, uključivao je isporuku naoružanih dronova Mohadžer-6 (proizvod iranskog Ministarstva odbrane) i 55.000 upaljača za bombe sudanskom Ministarstvu odbrane.

Podsećanja radi, Sudan je od 2023. godine pogođen razornim građanskim ratom.

Iranka Šamim Mafi Foto: Facebook

Veze sa iranskim obaveštajcima i prikrivena mreža

Telefonski zapisi iz sudskih spisa pokazuju da je Mafi bila u direktnom kontaktu sa iranskim Ministarstvom obaveštajnih poslova i bezbednosti (MOIS) u periodu od decembra 2022. do juna 2025. godine.

Istraga je otkrila zanimljivu pozadinu ovog odnosa: Teheran je 2020. godine zaplenio imovinu koju je Mafi nasledila od oca.

Iranski obaveštajci su joj potom sugerisali da otvori kompaniju u SAD kako bi tu imovinu zvanično "otkupila" od iranske vlade, pri čemu je Iran nudio i pokrivanje njenih početnih troškova.

Kako bi izbegli američke sankcije i nadzor, tužioci navode da su Mafi i njena kompanija namerno koristile tajne kanale u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Zanimljivo je da je Mafi istražiteljima izjavila kako bi iranskim špijunima bila "korisnija" u Teheranu nego u Americi, negirajući da je obavljala bilo kakve zadatke za njih na američkom tlu.

Tužilaštvo, sa druge strane, ističe da ona nije imala nikakvo zakonsko odobrenje za nadgledanje prodaje opasnog oružja.

Foto: US Attorneys Office

Život na visokoj nozi i preteća kazna

Tokom boravka u Americi, Mafi je na društvenim mrežama redovno delila detalje svog raskošnog stila života, uključujući i fotografije na kojima pozira u Mercedes-Benzu vrednom 100.000 dolara.

Pored luksuza, javno je delila i slike svojih poslovnih veza u Turskoj.

U jednoj objavi iz novembra 2023. godine, označena je na fotografiji sa Feridunom Ondželom, predsednikom organizacije MISIAD.

Ondžel je tada napisao: "Naša najbolja prijateljica iz Amerike, Šamim Mafi, vodi poslovne razgovore. Bio je to koristan razgovor sa našim bratom, sudanskim biznismenom, za ekonomiju zemlje".

Foto: Facebook

Pre nego što su joj stavljene lisice na ruke, Mafi je planirala let upravo za Istanbul. Sada se suočava sa optužbama za kršenje Zakona o međunarodnim ekonomskim ovlašćenjima u vanrednim situacijama.

Ukoliko bude proglašena krivom, preti joj do 20 godina zatvora u federalnoj ustanovi.