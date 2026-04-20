Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je video snimak zauzimanja teretnog broda "M/V Tuska" koji je plovio pod iranskom zastavom, nakon što je plovilo presretnuto u okviru blokade Ormuskog moreuza koju nakon Irana od prošle nedelje sprovode i SAD.

- Američki marinci napuštaju amfibijski desantni brod "USS Tripoli" (LHA 7) helikopterom i prelaze preko Arapskog mora kako bi se ukrcali i zaplenili "M/V Tuska". Marinci su se 19. aprila spustili konopcem na brod pod iranskom zastavom, nakon što je razarač opremljen vođenim raketama "USS Spruans" (DDG 111) onesposobio pogon "Tuske" pošto komercijalni brod nije poštovao upozorenja američkih snaga koja su ponavljana tokom perioda od šest sati - navodi se u poruci CENTCOM koja prati klip.

Američki predsednik Donald Tramp objavio je sinoć na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) da SAD imaju "potpunu kontrolu" nad tim brodom.

Američka vojska je potom objavila da je od početka blokade prošlog ponedeljka naredila 27 brodova da se okrenu ili vrate u iranske luke.

Američke snage ranije ovog meseca najavile su da će presretati ili vraćati brodove koji plove prema iranskoj obali ili od nje kako bi izvršile pritisak na Teheran sprečavanjem zarade od izvoza nafte.