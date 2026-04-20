PETER MAĐAR NAMERAVA DA UHAPSI NETANJAHUA! Prvo ga pozvao u posetu Mađarskoj, a onda je promenio odluku!
Novoizabrani mađarski premijer, Peter Mađar, izjavio je u ponedeljak da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i da će biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
Viktor Orban, najavio je prošle godine povlačenje Mađarske iz Međunarodnog krivičnog suda nakon što je ugostio Netanjahua u Budimpešti.
Povlačenje je trebalo da stupi na snagu 2. juna ove godine. Odmah nakon pobede na parlamentarnim izborima 12. aprila, Mađar je najavio da namerava da vrati Mađarsku u ICJ.
Istovremeno su izraelski mediji izvestili o njegovom telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom u kojem je Mađar pozvao Netanjahua u Budimpeštu 23. oktobra, na 70. godišnjicu ustanka protiv Sovjeta 1956. godine.
Kada ga je novinar u ponedeljak pitao vidi li tu kontradikciju, Mađar je pojasnio da je poziv uputio svim liderima sa kojima je razgovarao telefonom.
- Ako je neka zemlja članica Međunarodnog krivičnog suda i tražena osoba uđe na njenu teritoriju, onda tu osobu treba uhapsiti, dodao je na konferenciji za medije nakon prvog sastanka svog poslaničkog kluba u parlamentu.
- Ne moram sve reći preko telefona. Pretpostavljam da svaki šef države i vlade poznaje te zakone - dodao je Mađar.
Međunarodni krivični sud sa sedištem u Hagu izdao je 2024. godine nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u Pojasu Gaze.
Mađar je dao do znanja da njegov tim proučava proceduru prekida procesa povlačenja Mađarske iz Međunarodnog krivičnog suda pre 2. juna. Takođe je u ponedeljak najavio i da će se konstitutivna sednica Narodne skupštine održati tokom vikenda 9. i 10. maja, kada će položiti zakletvu.
