Novoizabrani mađarski premijer, Peter Mađar, izjavio je u ponedeljak da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i da će biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Viktor Orban, najavio je prošle godine povlačenje Mađarske iz Međunarodnog krivičnog suda nakon što je ugostio Netanjahua u Budimpešti.

Povlačenje je trebalo da stupi na snagu 2. juna ove godine. Odmah nakon pobede na parlamentarnim izborima 12. aprila, Mađar je najavio da namerava da vrati Mađarsku u ICJ.

Istovremeno su izraelski mediji izvestili o njegovom telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom u kojem je Mađar pozvao Netanjahua u Budimpeštu 23. oktobra, na 70. godišnjicu ustanka protiv Sovjeta 1956. godine.

Kada ga je novinar u ponedeljak pitao vidi li tu kontradikciju, Mađar je pojasnio da je poziv uputio svim liderima sa kojima je razgovarao telefonom.

- Ako je neka zemlja članica Međunarodnog krivičnog suda i tražena osoba uđe na njenu teritoriju, onda tu osobu treba uhapsiti, dodao je na konferenciji za medije nakon prvog sastanka svog poslaničkog kluba u parlamentu.

- Ne moram sve reći preko telefona. Pretpostavljam da svaki šef države i vlade poznaje te zakone - dodao je Mađar.

Međunarodni krivični sud sa sedištem u Hagu izdao je 2024. godine nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u Pojasu Gaze.

