trebala je da govori na skupu krajnje desnice u Londonu

Američkoj antiislamskoj influenserki Valentini Gomez, koja je trebalo da govori na skupu krajnje desnice u Londonu, britanska ministarka unutrašnjih poslova zabranila je ulazak u zemlju.

Gomez, samoproglašena "MAGA influenserka", prošle nedelje dobila je elektronsko odobrenje za putovanje (ETA) kako bi 16. maja učestvovala na skupu u organizaciji Tomi Robinson, pravim imenom Stefen Jeksli-Lenon, piše "Gardijan".

Kako saznaje "Gardijan", ministarka Šabana Mahmud lično je intervenisala kako bi povukla odobrenje, uz obrazloženje da prisustvo Valentine Gomez "ne bi bilo u javnom interesu". Isti razlog vlada je navela i ranije ovog meseca kada je reperu Kanje Vestu uskratila dozvolu za ulazak u Britaniju.

Njegovo odobrenje povučeno je zbog niza antisemitskih, rasističkih i pronacističkih izjava, zbog kojih se Vest kasnije izvinio, pripisavši ih svom bipolarnom poremećaju.

Gomezova (26) je učestvovala i na prvom skupu "Ujedinjeno Kraljevstvo" prošlog septembra, gde je sa bine, uz Stefen Jeksli-Lenon, upozorila da "muslimanski silovatelji preuzimaju zemlju".

Američka antiislamska influenserka Valentina Gomez spaljuje Kuran

Gomez policajcima: Morate prestati da sledite naređenja

- Engleska, uzeli su vam oružje, uzeli su vam mačeve i silovali su vaše žene. Nemate više šta da izgubite, ali nade još ima. I dalje ste većina. Zato se ili borite za ovu naciju ili dopustite da je preuzmu svi ti muslimanski silovatelji i korumpirani političari - poručila je tada.

Obratila se i policajcima.

- Morate prestati da sledite naređenja jer znate da vam govore da okrećete glavu dok vašu zemlju siluju i pokoravaju - poručila im je.

Procenjuje se da je na tom događaju bilo više od 100.000 ljudi, što ga čini najvećim okupljanjem krajnje desnice te vrste u britanskoj istoriji.

Uz niz ekstremističkih govornika, okupljenima se video-vezom obratio i Ilon Mask, čiji je istup Dauning strit osudio kao "opasan i zapaljiv". Mahmud, koja ima ovlašćenje da poništi dozvolu za ulazak ili boravak, bila je pod pritiskom da zabrani dolazak Gomez.

- Iako priznajemo demokratsko pravo na slobodno i mirno izražavanje stavova, to ne uključuje promovisanje mržnje i ekstremizma - rekao je izvor blizak ministarki.

Nezavisna poslanica Šaista Gohir pre dva dana je na društvenoj mreži X napisala: "@ukhomeoffice bi trebalo da pokaže doslednost i odbije ulazak Valentini Gomez."

Nakon što je Gomez objavila da je dobila odobrenje, oglasio se i Muslimanski savet Britanije: "Odluka ističe očigledne dvostruke standarde u primeni slobode govora i potencijalno može dovesti do smanjene bezbednosti na britanskim ulicama. Drugima je ulazak u Britaniju odbijen zbog retorike usmerene prema drugim verskim grupama. Ta nedoslednost izaziva ozbiljnu zabrinutost oko toga čiji se govor smatra neprihvatljivim i kome se daje platforma - poručio je savet.

Gomez je spalila Kuran

Gomez, hrišćanka rođena u Kolumbiji, postala je poznata po nizu antiislamskih ispada. U avgustu prošle godine spalila je primerak Kurana i obećala da će, ako bude izabrana u Kongres, osloboditi Teksas od islama.

Tokom neuspešne kampanje za republikansku nominaciju objavila je video u kojem je poručila da joj je cilj da "okonča islam u Teksasu“ i zatražila od muslimana da napuste tu saveznu državu.

- Muslimani mogu od*ebati u bilo koju od 57 muslimanskih nacija - poručila je.

Kontroverze je izazvala i TV zvezda Šeron Ozborn, koja je ove nedelje najavila da će prisustvovati skupu krajnje desnice.

