IMAĆE OVLAŠĆENJE I DA HAPSE ŠTO PRETHODNO MISIJA NIJE IMALA

Čad će rasporediti 1.500 vojnika na Haitiju koji će biti deo snaga bezbednosti Ujedinjenih nacija u toj karipskoj zemlji radi borbe protiv bandi koje sprovode nasilje.

U pismu pročitanom poslanicima, predsednik Čada Mahamat Debi Itno naveo je da će dva bataljona po 750 vojnika biti raspoređena od ovog meseca na period od godinu dana, na zahtev Ujedinjenih nacija.

"Kontingent od 400 ljudi već je poslat na Haiti kao deo ove misije koja odaje počast Čadu i njegovim snagama odbrane i bezbednosti", naveo je predsednik.

Prošle godine, Savet bezbednosti UN odobrio je proširenje multinacionalnih snaga bezbednosti pod vođstvom Kenije na Haitiju na 5.500 vojnika, nazvane "Snage za suzbijanje bandi" (Gang Suppression Force), sa proširenim ovlašćenjima koja uključuju hapšenje osumnjičenih članova bandi, što prethodna misija nije imala.

Prethodnu misiju, pokrenutu 2023. godine, sa 2.500 članova predvodila je kenijska policija, ali je ona bila ograničena nedostatkom osoblja i finansija.

Bande kontrolišu oko 90 odsto glavnog grada Port-o-Prensa i delove centralnog regiona zemlje.

Godine 2021. grupa naoružanih napadača ubila je bivšeg predsednika zemlje Žovenela Moiza, u njegovom domu.

Prema izveštajima organizacija za ljudska prava, najmanje 30 ljudi je ubijeno, a desetine su nestale, nakon što je banda Gran Grif prošlog meseca ponovo napala jedan grad u centralnom delu zemlje.