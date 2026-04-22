Japan je ublažio višedecenijske restrikcije na izvoz oružja i time napravio prekretnicu u pacifističkoj politici koju je Tokio vodio od kraja Drugog svetskog rata do danas, prenosi britanski BBC.

Ograničenja na izvoz oružja, koja će biti ukinuta, odnose se na pet kategorija - spasavanje, transport, upozoravanje, nadzor i čišćenje mina.

To znači da Japan sada može da prodaje oružje zemljama sa kojima ima sporazume o odbrani, kojih ima 17, uključujući SAD i Veliku Britaniju.

Zabrana prodaje oružja zemljama koje se nalaze u sukobu ostaće na snazi, iako se ne odnosi na one koje imaju odbrambene sporazume sa Japanom.

Vlasti u Tokiju kažu da će dozvoliti izuzetke "u posebnim okolnostima".

- U sve težem bezbednosnom okruženju, nijedna zemlja sada ne može sama da zaštiti svoj mir i bezbednost - napisala je japanska premijerka Sanae Takaiči na društvenoj mreži Iks.

Sanae Takaiči, nova premijerka Japana

Međutim, ona je takođe rekla da "apsolutno nema promene u posvećenosti Japana održavanju puta i osnovnih principa, kojih se Japan, kao miroljubiva nacija, pridržava više od 80 godina od rata".

- U okviru novog sistema, strateški ćemo promovisati transfer opreme, dok ćemo donositi još rigoroznije i opreznije odluke o tome da li su transferi dozvoljeni - napisala je Takaiči.