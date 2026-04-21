Slušaj vest

Ministarka rada Lori Čavez De Remer podnela je juče ostavku, čime je postala treća članica kabineta Donalda Trampa koja je bila primorana da napusti funkciju u poslednjih sedam nedelja.

Njen odlazak usledio je nakon interne istrage Ministarstva rada pokrenute zbog dugog niza pritužbi i navoda o neprimerenom ponašanju, piše The Daily Beast.

Optužbe, koje je Čavez De Remer (58) negirala, uključuju tvrdnje da je bivša kongresmenka iz Oregona konzumirala alkohol na radnom mestu u svojoj kancelariji u Vašingtonu i da je bila u ljubavnoj vezi sa jednim od svojih telohranitelja.

Istraga je, kako je prošle nedelje objavio "Njujork tajms", obuhvatila i njene više pomoćnike, kao i supruga i oca, koji su navodno slali neprimerene lične poruke mlađim članicama osoblja.

- Bila mi je čast i privilegija služiti u ovoj istorijskoj administraciji i raditi za najvećeg predsednika mog života - napisala je Čavez-De Remer u objavi nakon ostavke.

- Sećanje na moj prvi posao pakovanja breskvi u ruralnoj Kaliforniji naučio me je vrednosti napornog rada, vrednosti koju sam nosila sa sobom svaki dan na ovom poslu i tokom celokupnog javnog delovanja.

"Hvala Vam, predsedniče Tramp"



- Živimo u najboljoj zemlji na svetu i neizmerno sam zahvalna što sam imala priliku da upoznam radnike širom zemlje, čujem njihove priče i ostvarujem pobede za njih i njihove porodice - dodala je.

- Hvala Vam, predsedniče Tramp. Iako se moje vreme u administraciji bliži kraju, to ne znači da ću prestati da se borim za američke radnike - poručila je.

- Optužbe protiv mene, moje porodice i mog tima širili su visoko pozicionirani akteri "duboke države" koji su se uskladili sa pristrasnim medijima i nastavljaju da potkopavaju misiju predsednika Trampa - poručila je u posebnoj objavi na svom nalogu na mreži X.

Direktor komunikacija Bele kuće Stiven Čeung potvrdio je njen odlazak, navodeći da će ona "preuzeti poziciju u privatnom sektoru", dok će sadašnji zamenik ministra rada Kit Sonderling postati vršilac dužnosti ministra.

O kakvim optužbama se radi?



- Obavila je fenomenalan posao štiteći američke radnike, sprovodeći pravedne radne prakse i pomažući Amerikancima da steknu dodatne veštine - napisao je Čeung.

- Zahvaljujem predsedniku Trampu na prilici da služim kao vršilac dužnosti ministra rada. Nastavićemo da se borimo da američki radnici budu na prvom mestu - objavio je Sonderling (43) na X-u.

Optužbe za nedolično ponašanje tokom mandata Čavez-De Remer su brojne i raznolike. U januaru je podneta prijava da je "zloupotrebila svoj položaj" ulazeći u vezu sa podređenim, svojim telohraniteljem Brajanom Sloaneom.

On je privremeno suspendovan do završetka istrage, a u martu je napustio službu.

U februaru je njenom suprugu, dr Šonu De Remeru, sa kojim je u braku više od tri decenije, zabranjen ulazak u sedište Ministarstva rada nakon što su ga dve zaposlene optužile za neprimereno dodirivanje. On je odbacio sve optužbe.

Ranije ovog meseca, tri člana osoblja podnela su formalne prijave zbog kršenja građanskih prava protiv Čavez De Remer, optužujući je za stvaranje toksične radne atmosfere i osvetu prema ženama koje su iznele optužbe protiv njenog supruga.

Takođe su naveli strah od odmazde i zloupotrebu službenih resursa.

Kasnije je izveštaj "Njujork tajmsa" otkrio da su njen otac Ričard Čavez i sama ministarka navodno slali poruke mladim zaposlenim ženama u ministarstvu.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Prema navodima, Čavez De Remer i njena bivša zamenica šefa kabineta Rebeka Rajt instruisale su zaposlene da "obrate pažnju" na muškarce.

Navodno je njen otac slao poruke mlađoj zaposlenoj, uključujući pozive da se vide i "istraže grad", uz molbu da sve ostane tajna. Protiv njega nije podignuta optužnica.

Ista zaposlena navodno je dobijala poruke i od supruga bivše ministarke, Šona De Remera, koji joj je u jednoj poruci napisao da se osećao "zaboravljeno".

Čavez De Remer i njeni pomoćnici optuženi su i za konzumiranje alkohola na poslu, kao i za držanje zaliha pića u kancelariji. Prema "Njujork tajmsu", u jednoj poruci je tražila od zaposlenog da joj donese roze u hotelsku sobu.

Takođe se navodi da su bivši šef kabineta Jihun Han i Rebeka Rajt izmišljali službene događaje kako bi omogućili ministarki putovanja o trošku poreskih obveznika i boravak sa porodicom.

1/6 Vidi galeriju Kristi Noem, američka ministarka za unutrašnju bezbednost Foto: Kerem Yücel/Minnesota Public Radio, EPA/Michael Reynolds, AP/Alex Brandon

Zaposlene je, prema navodima, u aprilu 2025. odvela i u striptiz klub u Portlandu, na kraju petodnevnog službenog putovanja. Klub "Angels PDX" promoviše se kao "klub za svakoga".

Prema putnim troškovima, poreski obveznici su pokrili 2.890,06 dolara za to putovanje.

U dodatnoj prijavi navodi se da je Čavez De Remer tri puta ugostila podređene u svom stanu u Vašingtonu i dva puta u hotelskim sobama tokom putovanja, kako bi obezbedila "pokriće" za svoje postupke.

1/5 Vidi galeriju Pem Bondi, američka državna tužiteljka Foto: EPA/Erik S Lesser, AP/Alex Brandon, AP/Matt Slocum

Oba pomoćnika napustila su funkcije u martu, tokom istrage.