Slušaj vest

Ambasador Francuske u Južnoj Africi je rekao da bi trebalo dozvoliti da ta država učestvuje na samitu G20 ove godine u SAD iako je američki predsednik Donald Tramp zabranio njen dolazak.

- Pošto je Francuska takođe osnivačka članica G20, smatramo naravno da Južna Afrika kao punopravna članica G20 treba da bude na svim sastancima - rekao je novinarima u Johanesburgu ambasador David Martinon.

1/3 Vidi galeriju Siril Rafamosa Foto: Twitter video prtscr / GrowSouthAfrica, Profimedia / Phill Magakoe / AFP, EPA

Tramp je posle diplomatskih tenzija između dve zemlje, prošle godine rekao da neće pozvati Južnu Afriku, punopravnu članicu G20 i jedinu članicu tog kluba iz Afrike, na samit čiji će domaćin on biti na Floridi u decembru, a južnoafrički zvaničnici su rekli da su isključeni i s pripremnih sastanaka.

Trampova administracija tvrdi da je Vlada Južne Afrike protiv belaca i da je antiamerička, a sam Tramp je tvrdio da postoji rasprostranjena kampanja nasilja protiv belih manjinskih farmera u toj zemlji.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Odnosi Vašingtona i Johanesburga su se pogoršali pošto su SAD bojkotom poremetile prošlogodišnji samit G20 u Južnoj Africi, prvi na afričkom kontinentu.

Izbio je diplomatski incident na kraju tog samita jer su SAD samo zvaničnike svoje ambasade poslale;na ceremoniji primopredaje dužnosti domaćina samita.

Južna Afrika je odbila da dužnost preda američkim zvaničnicima niskog nivoa, navodeći da bi njihovo učešče na svečanosti bilo uvreda za domaćina, južnoafričkog predsednika Sirila Ramafosu.

1/22 Vidi galeriju Samit G20 u Južnoj Africi. Amerika ga bojkotuje. Stigli svetski i evropski lideri. Foto: Thomas Mukoya/Pool Reuters, Halden Krog/Pool EPA

Trampovo isključenje Južne Afrike s narednog skupa G20 su kritikovali drugi članovi G20 koji kažu da nijedna država ne bi trebalo da može da nekoj drugoj zabrani učestvovanje. Tak klub razvijenih zemalja i zemalja u razvoju deluje na osnovu konsenzusa.