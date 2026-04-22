Budući bugarski premijer Rumen Radev nema bogzna kako drukčiji stav prema "makedonskom pitanju" od prošlih vlasti u Sofiji.

To navodi Dojče vele koji se u analizi pobede na parlamentarnim izborima stranke Progresivna Bugarska doskorašnjeg predsednika Radeva pita da li se ipak odnosi sa Severnom Makedonijom mogu poboljšati?

Navodi se da je u Skoplju uzdržano dočekana vest o ubedljivoj pobedi Radevljeve partije na izborima u susednoj zemlji.

To što će, posle višegodišnje krize i serije vanrednih izbora, neko konačno imati apsolutnu većinu tumači se kao preduslov za rešavanje spornih pitanja između Bugarske i Severne Makedonije.

Neki analitičari u Skoplju pre izbora nisu se radovali očekivanoj pobedi Radeva, smatrajući da u Sofiji ima dosta liberalnijih političara od njega.

Stranka Progresivna Bugarska pod vođstvom Rumena Radeva, proruski orijentisanog bivšeg predsednika, pobedila na parlamentarnim izborima u toj zemlji

Ali, Severna Makedonija ni sa takvima do sada nije bila bolje sreće.

„Nijedan bugarski političar ne može da izađe iz bugarske matrice niti njihove nacionalne doktrine o makedonskom pitanju“, kaže za DW Marjan Đorčev, bivši makedonski ambasador u Sofiji.

„Nije sporno da je Bugarska prva priznala nezavisnu Makedoniju, ali ima problem sa makedonskim suverenitetom koji izražava kroz stav da 'Makedonija može u EU, ali makedonstvo ne može'. Ni Radev ne može iz te matrice, niti oma ovlašćenje građana za to“, dodaje Đorčev.

Čiji je Goce Delčev?

Odnosi dve zemlje su decenijama hladni jer Sofija negira makedonski identitet, a jezik smatra tek dijalektom bugarskog.

„Kompromis“ iz 2022. godine, prema kojem će Severna Makedonija uvrstiti bugarsku maninu među konstitutivne narode, današnje vlasti u Skoplju ne sprovode.

DW podseća da vladu u Skoplju predvodi konzervativac Hristijan Mickoski.

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski i komesarka EU za proširenje Marta Kos

Prema Đorčevu, bugarska scena je u svom stavu ujedinjenija od makedonske.

„Mi ovde treba da pokažemo istu takvu jednoglasnost. Treba da se traže putevi za saradnju, da razgovaramo o sadašnjosti i budućnosti, a ne o tome čiji je Goce Delčev. Da li Francuska i Nemačka raspravljaju čiji je Karlo Veliki?“

Ali, kaže, ne može se tražiti krivica u Bugarskoj, zato što je neko ovde potpisao da sa Bugarskom „imamo zajedničku istoriju“.

Misli se tu na prošle socijaldemokratske vlasti u Skoplju koje su 2022. u parlamentu izglasale takozvani Francuski predlog i pristale na deo bugarskih zahteva.

VMRO-DPMNE, sadašnja vlast, tada je oštro protestovala govoreći o „zločinu nad celom nacijom“.

Kojim putem će Radev?

Radev je ubedljivu pobedu izvojevao mahom pričajući o korupciji prošlih vlasti.

Ali, u Evropi je dočekan sa skepsom i pitanjem da li je on „novi Viktor Orban“ zbog dobrih odnosa sa Moskvom.

On sam je rekao da će Bugarska „slediti evropski put“, ali i da Evropi trebaju „kritičko razmišljanje, pragmatizam i realni rezultati“.

Prema mišljenju bivšeg ambasadora Đorčeva, Radev će verovatno tražiti saradnju i sa zemljama van EU ako proceni da je to u interesu Bugarske.