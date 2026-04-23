Ministar odbrane Perua Karlos Diaz podneo je ostavku, nakon što je privremeni predsednik Hose Balkazar odlučio da odloži kupovinu borbenih aviona F-16 od Sjedinjenih Američkih Država.

Balkazar, koji napušta funkciju u julu, naveo je da se nabavka odlaže dok ne stupi na dužnost nova vlada, prenosi Rojters.

Peru godinama vodi pregovore sa različitim kompanijama radi modernizacije zastarele flote borbenih aviona Dassault Mirage 2000 i Mikoyan MiG-29, nabavljenih tokom 1980-ih i 1990-ih godina. Ova zemlja planira da nabavi ukupno 24 aviona, dok bi prvi ugovor obuhvatio 12 letelica. Među ponuđačima je američka kompanija Lockheed Martin.

Američki Stejt department je u septembru prošle godine odobrio moguću prodaju aviona F-16 i prateće opreme Peruu, uz Lockheed Martin kao glavnog izvođača, kao i General Electric Aerospace i RTX Corp, u poslovnom projektu procenjenom na oko 3,42 milijarde dolara, saopštio je tada Pentagon.

Prema navodima lokalnih medija, Balkazar je prošle nedelje otkazao ceremoniju potpisivanja ugovora o kupovini aviona F-16 kompanije Lockheed Martin samo nekoliko sati pre njenog održavanja 17. aprila, uz obrazloženje da ne želi da obaveže narednu vladu na veliki odbrambeni projekat.