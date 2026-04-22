Američka svemirska agencija NASA predstavila svoj novi svemirski teleskop Roman, dizajniran za skeniranje ogromnih delova univerzuma u potrazi za egzoplanetama i odgovorima na velike misterije fizike tamne materije i tamne energije, preneli su danas strani mediji.

Taj teleskop sledeće generacije "daće Zemlji novi Atlas univerzuma", izjavio je administrator NASA-e Džared Ajsakmen iz agencijskog Centra za svemirske letove Godard u Merilendu, gde je nedavno sastavljen.

Visok više od 12 metara, taj srebrni instrument, opremljen ogromnim solarnim panelima, sada će biti transportovan u američku saveznu državu Floridu odakle će biti lansiran u svemir već u septembru raketom Spejs X.

Razvijen više od decenije i vredan oko četiri milijarde dolara, teleskop dobio je ime u čast jedne od najvećih američkih astronoma Nensi Grejs Roman, koja je dobila nadimak "majka Habla", po još jednom od vodećih teleskopa NASA-e.

Više od 35 godina nakon puštanja u rad Habla, koji je otkrio da se univerzum širi brže nego što smo mislili, svemirski teleskop Roman će biti zadužen da odgovori na preostala pitanja.

Sa svojim širokim vidnim poljem, više od 100 puta većim od Hablovog, on će ispitati ogromna područja neba sa tačke udaljene 1,5 miliona kilometara od Zemlje.

Stručnjaci su rekli da će Roman slati 11 terabajta podataka dnevno, što znači da će samo u prvoj godini pružiti više podataka nego što je teleskop Habl prikupio tokom celog svog životnog veka.

Sve te informacije će omogućiti NASA-i da identifikuje područja koja zatim mogu da budu analizirana komplementarnim teleskopima kao što je čuveni svemirski teleskop Džejms Veb.

Roman takođe ima za cilj da proučava nevidljivo - tamnu materiju i tamnu energiju, čije je poreklo nepoznato, ali se smatra da čine 95 odsto univerzuma.