(KMG) – „Kina će preduzeti aktivne korake radi produbljivanja saradnje i ostaće pokretač i doprinosilac globalnom razvoju, radeći sa svim stranama kroz praktične poteze na otvaranju novih perspektiva svetskog razvoja“, izjavio je danas Vang Ji, član Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i direktor Kancelarije Centralne komisije za spoljne poslove, tokom ceremonije otvaranja Treće konferencije na visokom nivou Foruma za globalnu akciju za zajednički razvoj.

Vang je istakao da se ove godine navršava peta godišnjica otkako je Kina predložila Globalnu razvojnu inicijativu (GDI). Tokom proteklih pet godina, naveo je Vang, zajedničkim naporima svih strana, GDI je prerasla iz kineskog predloga u međunarodni konsenzus, a iz koncepta saradnje u konkretnu akcije.

Vang je dodao da je ova inicijativa unela novu snagu u sprovođenje Agende UN 2030 za održivi razvoj, doprinoseći novom napretku i dostignućima u globalnom razvoju.