(KMG) – Kineski predsednik Si Đinping pozvao je da se dodatno preispita iskustvo razvoja grada Jivu u istočnoj kineskoj provinciji Džeđijang i da se ono efikasno iskoristi. Mali proizvodi iz Jivu-a probili su se na veliko tržište i stvorili veliku industriju, čime je oblikovano „iskustvo razvoja Jivu-a“, koje predstavlja uspešnu praksu razvoja privrede na nivou okruga prema lokalnim uslovima.

Si je naglasio da je, u kombinaciji sa provođenjem učenja i obrazovanja o uspostavljanju i prakticiranju ispravnog pogleda na zasluge, potrebno dodatno dobro sažeti i koristiti „iskustvo razvoja Jivu-a“. Pozvao je sve regione da se oslone na sopstvene resurse, poštuju duh inicijative na nivou baze i među ljudima, reformišu i inoviraju, rade istinski i istrajno i na duže vreme postižu rezultate, istražujući način da dođu do puta visokokvalitetnog razvoja koji odgovara njihovoj stvarnoj situaciji, kako bi bolje služili i uklopili se u državni razvoj.

Tokom svog rada u Džeđijangu, Si Đinping je više puta odlazio u Jivu radi istraživanja, sumiranja i promovisanja „iskustva razvoja Jivu-a“. Tokom ovih godina, Jivu je stalno pisao novu stranicu priče o „malim proizvodima, velikom tržištu“. Trenutno je broj subjekata koji posluju na tržištu malih proizvoda premašio 1,26 miliona, a trgovina se vrši sa više od 230 zemalja i regiona.