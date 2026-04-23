Američki predsednik Donald Trampje za BBC rekao da „šta god da radim izgleda da funkcioniše veoma dobro“ kada su ga pitali o njegovim pretnjama Iranu.

Urednica BBC za Severnu Ameriku, Sara Smit, razgovarala je sa Trampom u kratkom telefonskom razgovoru, tokom kojeg ga je pitala da li je njegova izjava početkom ovog meseca da će „čitava civilizacija večeras umreti“ pretnja upotrebom nuklearnog oružja protiv Irana.

„Druga strana je željna da postigne sporazum“, odgovorio je. „Dakle, šta god da kažem ili radim, izgleda da funkcioniše veoma dobro. Hvala vam puno“.

Govoreći o NATO-u, Tramp je rekao da Sjedinjenim Državama „uopšte nije bio potreban“ taj savez u ratu sa Iranom, ali da su „trebale da budu tamo“. Na pitanje zašto je želeo da ih uključi u rat, Tramp je odgovorio: „Zato što sam želeo da vidim da li će se uključiti ili ne“.

Rekao je da su Sjedinjene Države „oduvek bile naklonjene“ Ujedinjenom Kraljevstvu i NATO-u i kritikovao Ujedinjeno Kraljevstvo što nije učinilo „barem minimalan napor i barem izgovorilo lepše reči“.

Dodao je da su „mnogi ljudi iz Ujedinjenog Kraljevstva“ rekli njegovoj administraciji kakva je „neverovatno loša odluka“ bila za Ujedinjeno Kraljevstvo da se ne umeša u rat.

Ranije u razgovoru, Tramp je rekao da veruje da bi se njegov odnos sa britanskim premijerom Kirom Starmerom mogao „popraviti“ ako „otvori Severno more“ i ako njegova „imigraciona politika postane stroža“, ali je dodao da „ako to ne učini, ne mislim da ima šanse“.